AB-Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB-Ukrayna zirvesinin 3 Şubat 2023'te yapılacağını ancak toplantının yerinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Leyts, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etmesi için açık bir davet gönderildiğini aktardı.

Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, Ukrayna tarafından Zelenskiy'nin ziyaretiyle ilgili henüz teyit gelmedi.

Zirvede AB'yi, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen temsil edecek.