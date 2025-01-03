ABD alarma geçti: FBI'dan ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerine 'saldırı' uyarısı

Bültende, benzer bir saldırı yapılması ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "

New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "

Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetme gibi vakalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, "hassas tesislerin" yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.