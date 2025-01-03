ABD alarma geçti: FBI'dan ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerine 'saldırı' uyarısı

FBI, New Orleans'takine benzer saldırı ihtimaline karşı kolluk kuvvetlerini uyardı.
ABD'de 1 Ocak'ta bir aracın kalabalığa dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 35 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın şokunu atlatamayan ABD bir kez daha alarma geçti. Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), benzer bir saldırı ihtimaline karşı ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.
Federal Soruşturma Bürosunun (FBI)
, 1 Ocak'ta
'ta araçla gerçekleştirilen, saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.
CBS News'in haberine göre,
, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi,
'taki saldırının ardından ülke genelindeki kolluk kuvvetleri için uyarı bülteni yayımladı.
Bültende, benzer bir saldırı yapılması ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.
New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "
" düşük olduğu ifade edilen bültende, araçla saldırı planının "
hevesli saldırganlar için cazip olmaya devam edeceği
" belirtildi.
Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetme gibi vakalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, "hassas tesislerin" yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada,
'ın saldırının yapıldığı New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği belirtildi.
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki
adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklanmıştı.
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