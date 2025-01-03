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ABD alarma geçti: FBI'dan ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerine 'saldırı' uyarısı

ABD alarma geçti: FBI'dan ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerine 'saldırı' uyarısı

23:373/01/2025, Cuma
AA
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FBI, New Orleans'takine benzer saldırı ihtimaline karşı kolluk kuvvetlerini uyardı.
FBI, New Orleans'takine benzer saldırı ihtimaline karşı kolluk kuvvetlerini uyardı.

ABD'de 1 Ocak'ta bir aracın kalabalığa dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 35 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın şokunu atlatamayan ABD bir kez daha alarma geçti. Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), benzer bir saldırı ihtimaline karşı ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI)
, 1 Ocak'ta
New Orleans
'ta araçla gerçekleştirilen, saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.

'Beceri eşiği' düşük

CBS News'in haberine göre,
FBI
, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi,
New Orleans
'taki saldırının ardından ülke genelindeki kolluk kuvvetleri için uyarı bülteni yayımladı.

Bültende, benzer bir saldırı yapılması ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "
beceri eşiğinin
" düşük olduğu ifade edilen bültende, araçla saldırı planının "
hevesli saldırganlar için cazip olmaya devam edeceği
" belirtildi.

ABD diken üstünde

Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetme gibi vakalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, "hassas tesislerin" yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada,
ABD Başkanı Joe Biden
'ın saldırının yapıldığı New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği belirtildi.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki
Shamsud Din Jabbar
adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklanmıştı.


#ABD
#FBI
#New Orleans
#Saldırı

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