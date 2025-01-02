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ABD'de bir saldırı daha: New York kan gölüne döndü yaralılar var

ABD'de bir saldırı daha: New York kan gölüne döndü yaralılar var

08:472/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
AA
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Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.
Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD yeni yıla katliamlarla girdi. Dün New Orleans'taki saldırıda 10 kişinin ölmesinden sonra bugün de New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 11 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

CNN'in haberine göre, eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'de 24 saatte ikinci saldırı

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

#ABD
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#Saldırı

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