ABD'de bir saldırı daha: New York kan gölüne döndü yaralılar var

ABD'nin New York eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

CNN'in haberine göre, eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.