New Orleans'ta kamyonet kalabalığa daldı: Zaman ayarlı DEAŞ saldırısı!

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde yer alan Bourbon Caddesi'nde yeni yıl kutlamalarına katılan insanların bulunduğu kalabalığa dalan bir kamyonet katliama sebep oldu. Aracın içinden çıkan saldırgan daha sonra kalabalığa ateş açtı. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Saldırganın çatışma sonrası öldüğü açıklandı. Olay sonrası kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi, güvenlik önlemleri kapsamında askeri polis devreye sokuldu.

FBI: ORDUDAN 'ŞEREFLİ TERHİSLE' AYRILDI

Saldırıyla ilgili soruşturmayı üstlenen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da olayı "terör saldırısı" diye tanımladı. Daha sonraki açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişinin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı. FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi. "Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz" diyen FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

CESETLER HAVAYA SAVRULDU

Acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel can kaybı" olarak nitelendirdi. CBS News'e konuşan görgü tanıkları ise bir kamyonun 'yüksek hızla' kalabalığın arasına daldığını, sürücünün insanlara çarptıktan sonra araçtan çıkarak ateş ettiğini, polisin de karşılık verdiğini anlattı. Bir görgü tanığı "Herkes bir anda bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. İnsanlar koşarak uzaklaşmaya çalışıyordu. Polis bize gitmemiz gereken yeri gösterdi. Yerde yatan birkaç cansız beden gördüm" derken bir başka görgü tanığı ise "Gördüğüm tek şey herkese çarpan bir kamyondu. Cesetlerden biri çarpmanın etkisi ile üzerimize doğru savruldu" dedi.

FUTBOL MAÇINDAN BİR KAÇ SAAT ÖNCE

Olayda 2 polis memurunun da yaralandığı açıklandı. Louisiana Valisi Jeff Landry ise olayı “korkunç bir şiddet eylemi” olarak nitelendirdi. Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti. Maçta "Georgia Bulldog" ile "Notre Dame Fighting Irish" takımları karşı karşıya geliyor.

BİRBİRİNİ YALANLAYAN AÇIKLAMALAR

Olay sonrası ülkenin yetkili isimlerinden birbiri ardına çelişkili açıklamalar geldi. Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI yetkilisi Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirdi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili resmi açıklama öncesi saldırının "ülke dışından gelen bir suçlu" tarafından gerçekleştirildiğini ima etti.











