ABD askeri uçağı Japonya'da okyanusa düştü: Sekiz personelin durumu belirsiz

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü sistematik vahşete yönelik artan küresel tepkiler, Batılı ülkeleri geri adım atmaya zorladı. İspanya ve Belçika, İsrail’e rest çekerken İngiltere ve ABD ise vites değiştiriyor. Siyonist İsrail önceki gün alınan ateşkes kararı öncesi 50 gün boyunca ABD ve Avrupa ülkelerinin de desteğiyle Gazze’ye ölüm yağdırdı. Ancak, tüm sansür ve yasaklara rağmen dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze’nin çığlığına sessiz kalmadı. Küresel vicdan, Batı’yı yola getirdi. İsrail’in arkasına