Japonya'dan akıllara durgunluk veren skandal karar: PKK'yı terör örgütü listesinden çıkardılar

Türkiye, ekonomide attığı adımlar ve siyasi istikrarla uluslararası doğrudan yatırımların da odak noktası olurken Alibaba'dan Amazon'a, Huawei'den PepsiCo'ya kadar dünyanın önde gelen firmaları yeni yatırımlara yöneldi. 2002'de 5 bin 600'den fazla uluslararası şirket faaliyet gösterirken bu rakam 2023'te 80 bini aştı. Bu yılın 9 ayında 93 yeni yatırım projesi geldi. İlk sırada 17 projeyle taşımacılık ve depolama, ikinci sırada 9 projeyle endüstriyel ekipman sektörü yer aldı. ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Çin (Hong Kong dahil), Japonya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu yatırımlarda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.