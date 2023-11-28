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Dünya

Japonya'dan akıllara durgunluk veren skandal karar: PKK'yı terör örgütü listesinden çıkardılar

Yakın zamana kadar bölücü terör örgütü PKK’yı ‘uluslararası terör örgütleri’ listesinde bulunduran Japonya, yayınladığı son listede bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

16:49 - 28/11/2023 Salı
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Japonya

Japonya

Her geçen gün
ABD
güdümüne giren Japonya, yeni bir karar aldı.

Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, resmi internet sitesinde terör örgütlerini sıraladığı bir listeyi paylaştı.


Listede, El Kaide ve DEAŞ gibi örgütler yer aldı.

Ancak dikkatlerden kaçmayan bir detay gündem oldu.


Japon istihbaratı, yakın zamana kadar terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK’ya bu listede yer vermedi.


Başlıca terör örgütleri listesinde yer aldı


Öyle ki, 17 Ocak tarihindeki arşivde, “Dünyadaki büyük terör örgütlerine silahlı gruplara genel bakış” başlığı altında PKK, ‘başlıca uluslararası terör örgütleri’ kategorisinde yer aldı.


Yakın zamanda güncellenen listedeki bu karar ise tepki çekti.


PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan ülkeler


Rusya, Çin, Hindistan, İsviçre, Mısır, İsrail, Tunus, Suudi Arabistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmeyen ülkeler arasında.


Japonya'da PKK propagandası


Geçtiğimiz günlerde Japonya'da yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.


PKK terör örgütü yandaşları, örgüte ait propaganda şarkıları ile bölgedeki bir meydanda halay çekti.


Japonya'da son zamanlarda artan PKK propagandasına Japon gazeteci Ishii Takaaki, tepki gösterdi.


Takaaki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Japonya'da festival düzenlediler ve PKK bayrakları salladılar. Türk askerlerinin terör örgütü tarafından şehit edilmesini öven şarkılar söyleyip dans ettiler. Bu korkunç sahneden haberim yoktu."



#Japonya
#PKK
#abd
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