Uçuş tarihinde bir ilk: Bugün İngiltere'den ABD'ye havalanacak

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti. Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El-Ariş’e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.