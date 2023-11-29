Filistinlileri ABD’den de ‘sürme’ planı

ABD’deki İsrail lobisinin çatı kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC), Washington’da Filistin’i savunan ve İsrail karşıtı tutum alan siyasileri gelecek yıl yapılacak seçimlerde Kongre dışında bırakmak için karşılarına aday çıkarmak istediği ya da alternatif adaylara maddi yardımda bulunmaya yönelik çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Amerikalı Müslüman işadamı ve siyasetçi Nasser Baydoun, X, eski adıyla Twitter, sosyal medya platformundaki kişisel resmi hesabından yayınladığı bir videoda, AIPAC’ın, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Filistin asıllı Demokrat milletvekili Rashida Tlaib’in karşısında aday olması için 20 milyon dolar teklif ettiği belirtti. “Senato adaylığından çekilmek ve arkadaşım @rashidatlaib’e rakip olmam için 20 milyon dolar teklif ettiler” mesajıyla videosunu paylaşan Baydoun, AIPAC’ın seçim sistemimiz ve dış politikamız üzerindeki etkisi konusunda tutumumu bilse bile, İsrail yanlısı lobi onlardan bir kuruş bile almaya tenezzül edeceğimi düşünme cesareti gösterdi. Bu, bu ülkede bir seçimin ne kadar kolay satın alınabileceğini ve bedelinin ödenebileceğini gösteriyor. Ülkemizin seçim kampanyası finansmanı sistemi çökmüş durumda ve bundan yararlanan yalnızca zengin ve güçlü insanlar. Ben satın alınmayacağım. Geri adım atmayacağım. Amerika’yı ve onun işçi sınıfını ilk sıraya koyan taban kampanyasını yürütmeye devam edeceğim” sözleriyle İsrail lobisine tepki gösterdi.