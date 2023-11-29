Filistinlileri ABD’den de ‘sürme’ planı

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ABD’deki İsrail lobisinin çatı kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC), Washington’da Filistin’i savunan ve İsrail karşıtı tutum alan siyasileri gelecek yıl yapılacak seçimlerde Kongre dışında bırakmak için karşılarına aday çıkarmak istediği ya da alternatif adaylara maddi yardımda bulunmaya yönelik çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Amerikalı Müslüman işadamı ve siyasetçi Nasser Baydoun, X, eski adıyla Twitter, sosyal medya platformundaki kişisel resmi hesabından yayınladığı bir videoda, AIPAC’ın, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Filistin asıllı Demokrat milletvekili Rashida Tlaib’in karşısında aday olması için 20 milyon dolar teklif ettiği belirtti. “Senato adaylığından çekilmek ve arkadaşım @rashidatlaib’e rakip olmam için 20 milyon dolar teklif ettiler” mesajıyla videosunu paylaşan Baydoun, AIPAC’ın seçim sistemimiz ve dış politikamız üzerindeki etkisi konusunda tutumumu bilse bile, İsrail yanlısı lobi onlardan bir kuruş bile almaya tenezzül edeceğimi düşünme cesareti gösterdi. Bu, bu ülkede bir seçimin ne kadar kolay satın alınabileceğini ve bedelinin ödenebileceğini gösteriyor. Ülkemizin seçim kampanyası finansmanı sistemi çökmüş durumda ve bundan yararlanan yalnızca zengin ve güçlü insanlar. Ben satın alınmayacağım. Geri adım atmayacağım. Amerika’yı ve onun işçi sınıfını ilk sıraya koyan taban kampanyasını yürütmeye devam edeceğim” sözleriyle İsrail lobisine tepki gösterdi.
En az 100 milyon dolarlık bütçe
ABD’li Müslüman siyasetçi Baydoun’un çıkışı, ülke medyasında AIPAC’ın, 2024 seçimlerinde özellikle Demokrat Parti’de yerleşik sisttemin dışında tavır takınan ve the Squad (Ekip) diye bilinen Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, and Ayanna Pressley gibi Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı tutumları ile bilinen Temsilciler Meclisi içerisindeki isimleri yarış dışında bırakmak için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı haberlerini de doğruladı. Amerikan haber sitesi Slate’de çıkan habere göre Washington’daki en güçlü, AIPAC ünlü “Takım”ı -çoğu siyahi, son derece görünür ve popüler, ilerici siyahi yasa koyuculardan oluşan küçük bir grubu- alt etmek için elinden geleni yapmayı planlıyor. Slate’in haberine göre AIPAC’ın Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde en az 100 milyon dolar harcamasını bekleniyor ve bu harcamaların büyük ölçüde görevdeki Squad üyelerini koltuklarından etmek amacıyla kullanılacağı değerlendiriliyor. AIPAC’ın 2022 ara seçimlerinde Süper PAC (Birleşik Demokrasi Projesi) aracılığıyla yaklaşık 30 milyon dolar ve İsrail için Demokratik Çoğunluk aracılığıyla milyonlarca dolar daha akıtarak Demokratların ön seçimlerinde harcama yapan en büyük grup olduğu biliniyor.