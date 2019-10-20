ABD Başkanı Donald Trump: Ateşkes süreci iyi gidiyor

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile varılan 120 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin "Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun verdiği bilgilere göre ateşkes süreci iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor. Yeni bölgelere Kürtler yerleştirilecek. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz" dedi.
Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019