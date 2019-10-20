Dünya ABD Başkanı Donald Trump Ateşkes süreci iyi gidiyor
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ABD Başkanı Donald Trump: Ateşkes süreci iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump: Ateşkes süreci iyi gidiyor

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile varılan 120 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin “Küçük çatışmalar var ama sona eriyor. Ateşkes süreci iyi gidiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile varılan 120 saatlik ateşkes anlaşmasına ilişkin "Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun verdiği bilgilere göre ateşkes süreci iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor. Yeni bölgelere Kürtler yerleştirilecek. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz" dedi.

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