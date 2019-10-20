ABD Başkanı Donald Trump: Ateşkes süreci iyi gidiyor

Fransız gazeteciden Trump'ı mest eden soru

Fransız gazetecinin, 'ABD'de işsizlik oranınız çok düşük. Bizim Fransa'da işsizlik oranımız çok yüksek? Yönteminiz nedir?' sorusu ABD Başkanı Donald Trump'ı mest etti. Trump, 'Belki, bizim sizden daha iyi bir başkanımız vardır' yanıtı ise izleyenleri güldürdü.