Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump, seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü
ABD SEÇİMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

Trump, seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletindeki seçimlere ilişkin federal mahkemede açtığı davayı kaybeden ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de temyiz mahkemesine başvurdu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.

BAE Libya’da yeni savaş başlatacak
DÜNYA
BAE Libya’da yeni savaş başlatacak

G20’nin gündemi aşı
KORONAVİRÜS
G20’nin gündemi aşı

Irkçılığa karşı gül
DÜNYA
Irkçılığa karşı gül
Abone Ol Google News
Yazıklar olsun!

Yazıklar olsun!

​FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektirdi.
Sokağaçıkmak yasaklandı

Sokağa
çıkmak yasaklandı

​Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon.
Şok oldum!

Şok oldum!

Afganistan'daki sivil katliamına ilişkin konuştu.
Hayat<br>normale döndü

Hayat
normale döndü

​Sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00 itibariyle sona erdi.

Cerrahpaşa'da<br>korkutan yangın

Cerrahpaşa'da
korkutan yangın

Hastalar duman nedeniyle dışarı çıkarıldı.

Ambargoları <br>yenecek bir motor

Ambargoları
yenecek bir motor

​Savunma sanayii için stratejik önemde.
Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu
Ordu büyüyor

Ordu büyüyor

Libya'da yaklaşık 2 bin 500 personelin eğitimi tamamlandı.

Avrupa'nın ırkçılığına <br>karşı İslam medeniyeti

Avrupa'nın ırkçılığına
karşı İslam medeniyeti

​'Saldırılar yapıldıkça biz daha çok gül uzatacağız.'
Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da sokaklar karıştı

​Sarı yeleklilerin Macron'a öfkesi dinmiyor.
BAE Libya'da yeni <br>savaş başlatacak

BAE Libya'da yeni
savaş başlatacak

Zayed, Hafter milislerine topçu roket sistemi verdi.
Yüce Divan'da<br>hesap vakti

Yüce Divan'da
hesap vakti

​FETÖ'cü hakimler yargılanacak.
Bu milletle dalga geçmeyin

Bu milletle dalga geçmeyin

Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Çeviköz'e sert tepki.
Galibiyet hasreti sona erdi

Galibiyet hasreti sona erdi

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.