Trump, seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

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Türkiye ile ilişkimiz mükemmel

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramasından sonra Riyad’dan sürpriz bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” dedi. Al Suud, Türk ürünlerinin gayri resmi olarak boykot edildiğine dair bir veri bulunmadığını iddia etti.