ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin

ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesinden sonra olayların kontrolden çıkması üzerine ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump destekçilerinin Kongre binasını ele geçirmesi üzerine, "Acınızı biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var. Ancak eve gitmelisiniz. Barış olmalı. Adalet ve düzen olmalı. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. O insanların eline koz veremeyiz. Eve gidin" açıklamasını yaptı.

Trump'ın paylaşımı Twiter tarafından yorum ve Retweet'e kapatıldı.

OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

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Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

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Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

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