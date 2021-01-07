Dünya ABD Başkanı Donald Trumptan Kongreyi ele geçirenlere çağrı Eve gidin
ABD SEÇİMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını ele geçirmeleri üzerine olayların kontrolden çıkması sonrasında Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu. Trump'ın paylaşımı Twiter tarafından yorum ve Retweet'e kapatıldı.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi

ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesinden sonra olayların kontrolden çıkması üzerine ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump destekçilerinin Kongre binasını ele geçirmesi üzerine, "Acınızı biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var. Ancak eve gitmelisiniz. Barış olmalı. Adalet ve düzen olmalı. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. O insanların eline koz veremeyiz. Eve gidin" açıklamasını yaptı.

Trump'ın paylaşımı Twiter tarafından yorum ve Retweet'e kapatıldı.


FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
OYNAT 00:20
FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır
DÜNYA
Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
DÜNYA
ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı

Pensilvanya Valisi Wolf: Washington'da yaşananlar bir darbe girişimi!
DÜNYA
Pensilvanya Valisi Wolf: Washington'da yaşananlar bir darbe girişimi!

Abone Ol Google News
FBIdan Kongre binasına operasyon

FBI'dan Kongre binasına operasyon

Ağır silahlı ve zırhlı birlikler giriş yaptı.
Pence sırt çevirdi

Pence sırt çevirdi

Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili isteğini reddetti.
Washington DC polis şefinden son dakika açıklaması: Polis müdahale edecek

​Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'a çağrıda bulundu.

​Amerika'da eylemler tırmanıyor.

Trump destekçileri Kongre binasına girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

​Siyah beyazlılar 17. hafta maçında sansasyonel bir sonuca imza attı.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

​Bordo mavililer zirve ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Tabloda <br>sevindiren gelişme

Tabloda
sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Erdoğan ve Rama, basın toplantısında açıkladı.
Türk polisi <br>gereğini yaptı

Türk polisi
gereğini yaptı

Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması.
ABD'de seçim kaosu

ABD'de seçim kaosu

​Trump taraftarları kongre binasını bastı.
BES ekonomiyi büyütüyor
Ekonomi

BES ekonomiyi büyütüyor

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyüklüğü 170 milyar lirayı aştı. Tasarruf yapmak isteyen milyonlarca kişinin birikimlerini aktardığı BES fonları, yatırım, istihdam ve üretime de önemli katkı sunuyor. BES’teki para tüccar, sanayici ve girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılıyor. İslam ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Yusuf Dinç, BES’in hızlı büyüyen ekonomimizin tasarruf açığını kapatmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
FETÖ’cü 2 eski polis şefihücre evinde kıskıvrak
Gündem

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak

FETÖ üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara Sincan’daki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve “gaybubet” evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici’nin örgüt evinde gizlendiği tespit edildi.
Böyle rektör mü istiyorsunuz?
Gündem

Böyle rektör mü istiyorsunuz?

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamayı bahane edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı tüm rektörleri hedef aldı. Ancak CHP’nin akademik çalışmalar yapmak yerine askeri darbe isteyen, üniversiteyi muhalefet odağı sanan ve sokakları provoke eden rektörler döneminin geride kaldığını görmesi gerek. CHP’nin birçok vesayetçi akademisyeni baş tacı yaptığı biliniyor. 2004’te ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, “katsayı zulmünün kaldırılmasını” önlemek için 100 kadar akademisyenle TBMM’ye yürümüş, CHP de onu cübbesiyle grup toplantısında konuşturmuştu. “Ordu göreve” pankartının arkasında yürüyen YÖK Başkanı Kemal Gürüz CHP’ye danışman oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.