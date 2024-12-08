ABD yönetimi: Esed rejimi bir kaç günde düşecek

Biden yönetiminin, Esed rejiminin birkaç günde düşeceğine inandığı aktarıldı.
Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sürerken ABD'den olaylara ilişkin yeni bir açıklama geldi. ABD medyası, Joe Biden yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Beşşar Esed rejiminin birkaç günde düşeceğine inandığını bildirdi. Söz konusu haberde bir yetkilinin, "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esed rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." değerlendirmesine yer verildi.
ABD medyası,
Başkan Joe Biden
yönetiminin Suriye'de rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini,
Beşşar Esed
rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.
CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi.
"Hafta sonu rejimin gücü kalmamış olacak"
"Hafta sonu rejimin gücü kalmamış olacak"
Buna rağmen ABD yönetiminde Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Bir yetkili "
Muhtemelen gelecek hafta sonu Esed rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak.
" değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise muhaliflerin başarısında Esed güçlerinin savaşmadan kaçmasının da rol oynadığını iddia etti.
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