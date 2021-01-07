Dünya ABDde Kongre baskınının ardından Beyaz Saraydaki iki isim daha istifa etti
ABD SEÇİMLERİ

ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'daki iki isim daha istifa etti

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger de yönetimden istifa eden isimler arasına katıldı.

Haber Merkezi AA
Trump
Trump

ABD gündemini sarsan Kongre baskını nedeniyle dün 3 ismin görevi bıraktığı Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor.

Bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney, olayların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardımcısı Pottinger'in görevden ayrıldığını bildirdi.

Pottinger'in istifa edeceği iddiaları dün basına yansımıştı.

Kongredeki olayların ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

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Ulusal Güvenlik Danışmanının da istifa etmeyi düşündüğü iddiası

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

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ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Polis, Trump destekçilerine karşı senatörleri korumak için silah çekti.


Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

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