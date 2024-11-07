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ABD'de Yahudilerin yüzde kaçı Trump'a oy verdi?

ABD'de Yahudilerin yüzde kaçı Trump'a oy verdi?

15:197/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhuriyetçi Donald Trump.
Cumhuriyetçi Donald Trump.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Yahudi seçmenlerin büyük bir kısmının Demokrat aday Kamala Harris'e oy verdiği belirtildi.

AP tarafından yapılan bir sandık çıkış anketine göre Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Yahudi Amerikalıların çoğunun desteklediği aday oldu. Buna göre Harris Yahudi oylarının yüzde 67'sini, Trump ise yüzde 31'ini aldı. Oyların yüzde 2'si ise diğer adaylara gitti.


2020'de Joe Biden Yahudi Amerikalıların oylarının
yüzde 69
'unu alırken Trump yine bu oyların
yüzde 31
'ini almıştı.

Trump'ın ABD'deki Yahudilerin desteğini alamadığı ancak İsrail'deki Yahudilerin Harris'ten ziyade Trump'ı desteklediği dikkat çekiyor.


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ABD'de Yahudilerin yüzde kaçı Trump'a oy verdi?
Dünya / Amerika
07 Kasım, Perşembe

Ne olmuştu?

Trump, seçim kampanyası sırasında İsrail yanlısı bir tutum sergilemişti.


Trump'ın seçildiği takdirde İsrail'in
Batı Şeria'yı ilhak etmesine destek vermek
ve ABD'deki
Filistin yanlısı gösterileri engellemek
gibi adımlar atacağı ifade ediliyordu.

#Donald Trump
#ABD
#Kamala Harris

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