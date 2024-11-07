ABD'de Yahudilerin yüzde kaçı Trump'a oy verdi?

AP tarafından yapılan bir sandık çıkış anketine göre Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Yahudi Amerikalıların çoğunun desteklediği aday oldu. Buna göre Harris Yahudi oylarının yüzde 67'sini, Trump ise yüzde 31'ini aldı. Oyların yüzde 2'si ise diğer adaylara gitti.