ABD'de Yahudilerin yüzde kaçı Trump'a oy verdi?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Yahudi seçmenlerin büyük bir kısmının Demokrat aday Kamala Harris'e oy verdiği belirtildi.
AP tarafından yapılan bir sandık çıkış anketine göre Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Yahudi Amerikalıların çoğunun desteklediği aday oldu. Buna göre Harris Yahudi oylarının yüzde 67'sini, Trump ise yüzde 31'ini aldı. Oyların yüzde 2'si ise diğer adaylara gitti.
Trump'ın ABD'deki Yahudilerin desteğini alamadığı ancak İsrail'deki Yahudilerin Harris'ten ziyade Trump'ı desteklediği dikkat çekiyor.
Ne olmuştu?
Trump, seçim kampanyası sırasında İsrail yanlısı bir tutum sergilemişti.