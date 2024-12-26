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ABD'de yolcu uçağının tekerleğinde ceset bulundu

ABD'de yolcu uçağının tekerleğinde ceset bulundu

09:5626/12/2024, Thursday
G: 26/12/2024, Thursday
Yeni Şafak
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Ölen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Ölen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.

ABD'de, Hawaii'ye inen United Airlines uçağının iniş takımı bölümündeki tekerlek bölmesinde bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

United Airlines
'a ait 202 numaralı uçuşu yapacak olan yolcu uçağı, salı sabahı Chicago'daki O'Hare Havaalanı'ndan kalkışını gerçekleştirdi ve öğleden sonra Maui'deki Kahului Havaalanına indi.

Maui'ye yapılan seferin ardından iniş takımı bölmesinde bir ceset bulundu.

United Airlines şirketi tarafından yapılan açıklamada,
söz konusu kişinin iniş takımlarına nasıl ve ne zaman girdiğinin henüz belli olmadığı, iniş takımlarına yalnızca Boeing 787-10 uçağının dışından erişilebildiğini söyledi.
  • Uçuş geçmişine bakıldığında, uçağın bu olaydan önce
    Brezilya’nın Sao Paulo kentinden Chicago’ya
    direkt uçuş yaptığı ve yaklaşık 4 buçuk saatlik bir beklemenin ardından Maui’ye yöneldiği tespit edildi.

Kimliği belli değil

Şirket, kolluk kuvvetleriyle birlikte soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

  • Ölen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.

Ölümle sonuçlanır

Amerikan Federal Havacılık İdaresi’ne göre tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem.

Ancak bu durum çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.

Uçağın irtifa kazanmasıyla, bu bölüme giren kişi aşırı soğuk yüzünden hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle de hipoksi yaşayabiliyor.

  • Bu trajik olay, yılbaşı tatili sezonunda havalimanlarındaki yoğunluğu bir kez daha gündeme getirdi.

Amerikan Otomobil Birliği’nin tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık 120 milyon kişi tatil için seyahat ediyor ve bu rakamın önemli bir kısmını hava yolu yolcuları oluşturuyor.





#ABD
#Uçak
#Ceset
#United Airlines

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