ABD'de yolcu uçağının tekerleğinde ceset bulundu

ABD'de, Hawaii'ye inen United Airlines uçağının iniş takımı bölümündeki tekerlek bölmesinde bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Maui'ye yapılan seferin ardından iniş takımı bölmesinde bir ceset bulundu.
- Uçuş geçmişine bakıldığında, uçağın bu olaydan önceBrezilya’nın Sao Paulo kentinden Chicago’yadirekt uçuş yaptığı ve yaklaşık 4 buçuk saatlik bir beklemenin ardından Maui’ye yöneldiği tespit edildi.
Kimliği belli değil
Şirket, kolluk kuvvetleriyle birlikte soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.
- Ölen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Ölümle sonuçlanır
Amerikan Federal Havacılık İdaresi’ne göre tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem.
Ancak bu durum çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.
Uçağın irtifa kazanmasıyla, bu bölüme giren kişi aşırı soğuk yüzünden hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle de hipoksi yaşayabiliyor.
- Bu trajik olay, yılbaşı tatili sezonunda havalimanlarındaki yoğunluğu bir kez daha gündeme getirdi.
Amerikan Otomobil Birliği’nin tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık 120 milyon kişi tatil için seyahat ediyor ve bu rakamın önemli bir kısmını hava yolu yolcuları oluşturuyor.