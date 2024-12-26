ABD'de yolcu uçağının tekerleğinde ceset bulundu

'a ait 202 numaralı uçuşu yapacak olan yolcu uçağı, salı sabahı Chicago'daki O'Hare Havaalanı'ndan kalkışını gerçekleştirdi ve öğleden sonra Maui'deki Kahului Havaalanına indi.

'a ait 202 numaralı uçuşu yapacak olan yolcu uçağı, salı sabahı Chicago'daki O'Hare Havaalanı'ndan kalkışını gerçekleştirdi ve öğleden sonra Maui'deki Kahului Havaalanına indi.

söz konusu kişinin iniş takımlarına nasıl ve ne zaman girdiğinin henüz belli olmadığı, iniş takımlarına yalnızca Boeing 787-10 uçağının dışından erişilebildiğini söyledi.

söz konusu kişinin iniş takımlarına nasıl ve ne zaman girdiğinin henüz belli olmadığı, iniş takımlarına yalnızca Boeing 787-10 uçağının dışından erişilebildiğini söyledi.

direkt uçuş yaptığı ve yaklaşık 4 buçuk saatlik bir beklemenin ardından Maui’ye yöneldiği tespit edildi.

direkt uçuş yaptığı ve yaklaşık 4 buçuk saatlik bir beklemenin ardından Maui’ye yöneldiği tespit edildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi’ne göre tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem.

Uçağın irtifa kazanmasıyla, bu bölüme giren kişi aşırı soğuk yüzünden hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle de hipoksi yaşayabiliyor.

Bu trajik olay, yılbaşı tatili sezonunda havalimanlarındaki yoğunluğu bir kez daha gündeme getirdi.

Bu trajik olay, yılbaşı tatili sezonunda havalimanlarındaki yoğunluğu bir kez daha gündeme getirdi.

Amerikan Otomobil Birliği’nin tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık 120 milyon kişi tatil için seyahat ediyor ve bu rakamın önemli bir kısmını hava yolu yolcuları oluşturuyor.