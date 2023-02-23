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Dünya

ABD'deki tren kazasının ön raporu yayımlandı: Kazaya tekerlek yatağının aşırı ısınması neden oldu

ABD Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazasıyla ilgili hazırladığı ön raporu paylaştı. Kurumun ön raporuna göre kazaya bir tekerlek yatağının ciddi şekilde aşırı ısınması neden oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:36 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Ohio'daki tren kazası.

Ohio'daki tren kazası.

ABD Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), bu ayın East Palestine bölgesinde tehlikeli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkmasıyla ilgili ön raporunu yayımladı ve kazadan önce "bir tekerlek yatağının ciddi şekilde aşırı ısındığına dair" bilgileri doğruladı.

Kurumun ön raporunda, raydan çıkan ilk vagonun, bölgedeki gözetleme kameraları ve sinyal verileri sayesinde tespit edildiği, kazanın hemen öncesinde söz konusu vagona ait bir tekerlek yatağında "aşırı ısınmaya bağlı sorun gözlendiği" belirtildi.

  • Çevreye zararlı kimyasal taşıyan 150 vagonlu trenin kaza anında frene bastığı ancak duramadığı ifade edildi.

Raporda, soruşturmanın devam ettiği, bir sonraki aşamada tekerlek aksamı ve yatağına odaklanılacağı, vagonun tasarımı, kimyasal yük vinilklorürün kaza sonrası havalandırılması ve yakılması dahil "kazaya yapılan müdahale işlemlerinin de gözden geçirileceği" kaydedildi.

Trump: Hükümet ilk başta gerekli adımları atmadı

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, dün, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazasını yerinde incelerken, mevcut hükümeti "ilk başta gerekli adımları atmamakla" suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) bölgeye ilk başta federal yardımların gönderilmesi için mevcut durumun uygun kriterleri karşılamadığını söylemelerini "
garip
" bulduğunu vurgulayan Trump, bu kararı eleştirdi.

Tren kazası

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

  • Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.


ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu
ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde son iki haftada meydana gelen olaylar silsilesi Ohio'daki tren kazasıyla başladı. Zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi tartışılmaya devam ediyor. Tren kazasının yaklaşık 100 km yakınında metal fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi ve kimyasal bileşenlerde sızıntı yaşandı. Arizona'da da nitrik asit taşıyan TIR devrilerek sızıntı meydana geldi. Tüm bu olanlar dışında ülkede son olarak henüz ne olduğu belirlenemeyen, yüksek irtifalı cisim Kuzey Amerika hava sahasında savaş uçaklarıyla düşürüldü. Yaşanan tüm olanlar ülkedeki halkı paniğe sevk ederken, Biden yönetiminin kısa açıklamaları meydana gelen olayların üstünü kapatmak olarak algılandı.


#Ohio
#Tren Kazası
#NTSB
#Kaza ön raporu
1 saat önce
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ABD'deki tren kazasının ön raporu yayımlandı: Kazaya tekerlek yatağının aşırı ısınması neden oldu
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