ABD'deki tren kazasının ön raporu yayımlandı: Kazaya tekerlek yatağının aşırı ısınması neden oldu

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde son iki haftada meydana gelen olaylar silsilesi Ohio'daki tren kazasıyla başladı. Zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi tartışılmaya devam ediyor. Tren kazasının yaklaşık 100 km yakınında metal fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi ve kimyasal bileşenlerde sızıntı yaşandı. Arizona'da da nitrik asit taşıyan TIR devrilerek sızıntı meydana geldi. Tüm bu olanlar dışında ülkede son olarak henüz ne olduğu belirlenemeyen, yüksek irtifalı cisim Kuzey Amerika hava sahasında savaş uçaklarıyla düşürüldü. Yaşanan tüm olanlar ülkedeki halkı paniğe sevk ederken, Biden yönetiminin kısa açıklamaları meydana gelen olayların üstünü kapatmak olarak algılandı.