ABD'den HTŞ'ye zeytin dalı

ABD'nin Suriye'de devrime öncülük eden HTŞ ile resmi temas kurmak için Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ı Şam'a göndereceği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da HTŞ'nin terör listesinden çıkarılabileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'ye doğrudan görüşmeler için heyet göndermeye kapı araladı. Blinken, Bloomberg News'e verdiği röportajda, HTŞ’nin yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini belirterek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söyledi. HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını ifade eden Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak HTŞ'nin "terör listesinden" çıkarılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı.
BARBARA LEAF GİDECEK İDDİASI
ABD merkezli Axios haber sitesi de ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini yazdı. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.
Sistem kültürümüzle uyumlu olacak
Suriye'de Esed yönetimini devirerek Şam'da ve diğer kentlerde kontrolü sağlayan devrimin önde gelen liderlerinden Ahmed el-Şara, BBC'muhabiri Jeremy Bowen'ın sorularını cevaplayıp ülkedeki yeni yönetime dair önemli ipuçları aktardı. Suriye’nin ilerleyen süreçte yönetim biçiminin Afganistan’a benzeyip benzemeyeceğini cevaplayan El-Şara, “Suriye ile Taliban arasında pek çok farklılık var, yönetim şeklimiz farklı. Afganistan bir kabile topluluğudur, Suriye ise tamamen farklıdır. İnsanlar aynı şekilde düşünmüyorlar. Suriye hükümeti ve yönetim sistemi, Suriye'nin tarihi ve kültürüyle uyumlu olacak” ifadelerini kullandı. BBC'nin kadın hakları konusunda sorduğu sorulara da net cevap veren Ahmed el-Şara, “Kadınların eğitimi söz konusu olduğunda İdlib'deki üniversitelerimizde yüzde 60'ın üzerinde kadın öğrencimiz var” dedi. İngiliz muhabirin alkol konusundaki sorusuna ise “Konuşmaya hakkım olmayan pek çok şey var çünkü bunlar hukuki konular. Hukuk uzmanlarından oluşan bir Suriye Komitesi oluşturulacak ve bu konuda onların karar vereceği bir anayasa olacak. Her yönetici kanunlara uymak zorunda kalacak” cevabını verdi.