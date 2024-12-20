ABD'den HTŞ'ye zeytin dalı

Suriye'de Esed yönetimini devirerek Şam'da ve diğer kentlerde kontrolü sağlayan devrimin önde gelen liderlerinden Ahmed el-Şara, BBC'muhabiri Jeremy Bowen'ın sorularını cevaplayıp ülkedeki yeni yönetime dair önemli ipuçları aktardı. Suriye’nin ilerleyen süreçte yönetim biçiminin Afganistan’a benzeyip benzemeyeceğini cevaplayan El-Şara, “Suriye ile Taliban arasında pek çok farklılık var, yönetim şeklimiz farklı. Afganistan bir kabile topluluğudur, Suriye ise tamamen farklıdır. İnsanlar aynı şekilde düşünmüyorlar. Suriye hükümeti ve yönetim sistemi, Suriye'nin tarihi ve kültürüyle uyumlu olacak” ifadelerini kullandı. BBC'nin kadın hakları konusunda sorduğu sorulara da net cevap veren Ahmed el-Şara, “Kadınların eğitimi söz konusu olduğunda İdlib'deki üniversitelerimizde yüzde 60'ın üzerinde kadın öğrencimiz var” dedi. İngiliz muhabirin alkol konusundaki sorusuna ise “Konuşmaya hakkım olmayan pek çok şey var çünkü bunlar hukuki konular. Hukuk uzmanlarından oluşan bir Suriye Komitesi oluşturulacak ve bu konuda onların karar vereceği bir anayasa olacak. Her yönetici kanunlara uymak zorunda kalacak” cevabını verdi.