Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'den HTŞ'ye zeytin dalı

ABD'den HTŞ'ye zeytin dalı

04:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD'nin Suriye'de devrime öncülük eden HTŞ ile resmi temas kurmak için Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ı Şam'a göndereceği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da HTŞ'nin terör listesinden çıkarılabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'ye doğrudan görüşmeler için heyet göndermeye kapı araladı. Blinken, Bloomberg News'e verdiği röportajda, HTŞ’nin yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini belirterek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söyledi. HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını ifade eden Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak HTŞ'nin "terör listesinden" çıkarılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı.


BARBARA LEAF GİDECEK İDDİASI

ABD merkezli Axios haber sitesi de ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini yazdı. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.


Sistem kültürümüzle uyumlu olacak

Ahmed el-Şara - Jeremy Bowen

Suriye'de Esed yönetimini devirerek Şam'da ve diğer kentlerde kontrolü sağlayan devrimin önde gelen liderlerinden Ahmed el-Şara, BBC'muhabiri Jeremy Bowen'ın sorularını cevaplayıp ülkedeki yeni yönetime dair önemli ipuçları aktardı. Suriye’nin ilerleyen süreçte yönetim biçiminin Afganistan’a benzeyip benzemeyeceğini cevaplayan El-Şara, “Suriye ile Taliban arasında pek çok farklılık var, yönetim şeklimiz farklı. Afganistan bir kabile topluluğudur, Suriye ise tamamen farklıdır. İnsanlar aynı şekilde düşünmüyorlar. Suriye hükümeti ve yönetim sistemi, Suriye'nin tarihi ve kültürüyle uyumlu olacak” ifadelerini kullandı. BBC'nin kadın hakları konusunda sorduğu sorulara da net cevap veren Ahmed el-Şara, “Kadınların eğitimi söz konusu olduğunda İdlib'deki üniversitelerimizde yüzde 60'ın üzerinde kadın öğrencimiz var” dedi. İngiliz muhabirin alkol konusundaki sorusuna ise “Konuşmaya hakkım olmayan pek çok şey var çünkü bunlar hukuki konular. Hukuk uzmanlarından oluşan bir Suriye Komitesi oluşturulacak ve bu konuda onların karar vereceği bir anayasa olacak. Her yönetici kanunlara uymak zorunda kalacak” cevabını verdi.


#ABD
#Suriye
#HTŞ
#Ahmed el-Şara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 Aralık Cuma Hutbesi: Bağımlılık