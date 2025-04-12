ABD’den Orta Doğu'ya Patriot taburu!

ABD ordusunun, Hint-Pasifik bölgesinde bulunan hava savunma sistemiyle ilgili bir Patriot taburunu Orta Doğu'ya kaydırdığı belirtildi. Axios haber sitesine konuşan bir komutana göre, yeni konuşlanma için 73 uçuş gerçekleştirildi. Ağır malzemeleri içeren uçuşların C-17 askeri nakliye uçakları ile yapıldığı ifade edilirken, füze ve uçakları engellemede kullanılan Patriot hava savunma sisteminin Hint-Pasifik'ten niye Orta Doğu'ya kaydırıldığı konusunda herhangi bilgi verilmedi. Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nde dış politika direktörü Jonathan Ruhe, Axios'a, söz konusu hava taşımasının "İran'ın kısa menzilli füzelerine karşı Orta Doğu'daki önemli ABD üslerini ve ortaklarını korumak için elzem" olduğuna dikkati çekerek, "Bu şekilde, ABD'nin Tahran ile yapılacak görüşmelerdeki nüfuzunu da artırıyor." yorumu yaptı.