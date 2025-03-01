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ABD'li bakandan Zelenski yorumu: 'Özür dilemeli'

ABD'li bakandan Zelenski yorumu: 'Özür dilemeli'

12:181/03/2025, Cumartesi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Başkan Donald Trump'la Oval Ofis'te tartışmasının ardından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Trump ile Zelenski arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Rubio'nun CNN'e verdiği mülakatı yayımladı.

'Zelenski'nin özür borcu var'

Tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı'nın özür dilemeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendirmesi istenen Rubio, buna katılmadığını belirterek, Zelenski'nin özür borcunun bulunduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı'nın böyle davranmasına gerek olmadığını ifade eden Rubio, "Bu olayı kendisi için bir fiyaskoya dönüştürdüğü için özür dilemelidir." görüşünü paylaştı.

'Biz planımızı gayet açık anlattık'

Rubio, Zelenski'nin tercihlerinin barış konusunda ülkesini geriye götürdüğünü savunarak, dün yaşananların talihsiz olduğunu belirtti. İnsanların yalnızca dün olanları gördüğünü ve buna sebebiyet veren sürece şahit olunmadığını söyleyen Rubio, "(Trump) Bu savaşın hiç başlamamış olması gerektiğini düşünüyor. Biz, Rusları müzakere masasına oturtma isteğimize yönelik planımızı gayet açık şekilde anlattık." diye konuştu.

'Anlaşma daha önce de imzalanabilirdi'

Dün imzalanacağı duyurulan ancak tartışmanın ardından imzalanmayan nadir toprak elementleri anlaşmasına atıfta bulunarak bu anlaşmanın ABD'yi Ukrayna'ya ekonomik açıdan bağladığını söyleyen Rubio, "Ki bunun da tek başına bir güvenlik garantisi olduğunu düşünüyorum." dedi. Ukrayna tarafıyla son 10 günde kurulan iletişimde zorluklar yaşandığını vurgulayan Rubio, "Bu anlaşma, 5 gün önce imzalanabilirdi ancak (Ukrayna tarafı) Washington'a gelmek konusunda ısrar etti." ifadesini kullandı.

'Biden çıkmazı fonladı'

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın her isteğini karşıladığını söyleyen Rubio, eski yönetimin "bir çıkmazı fonladığını" savundu. Rusların insan hayatını umursamadığı görüşünü dile getiren Rubio, bu karmaşık, maliyetli ve kanlı savaşa son verilmesi gerektiğini belirtti.


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