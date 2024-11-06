ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump göreve ne zaman başlayacak? Ne zaman yemin edecek?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Adaylardan biri, başkanlık için gereken delege sayısına ulaştığı andan itibaren seçilmiş başkan unvanıyla anılmaya başlıyor.
ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle zaferini ilan etti.
Oy sayım süreci
ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Sandıklar kapandığında, resmi oy sayımı (canvass) aşaması başlıyor.
Oy pusulalarına seçim görevlileri veya bazı eyaletlerde sandık görevlileri tarafından da itiraz gelebiliyor. İtirazlardan sonra, oy pusulaları seçim yetkilileri tarafından inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor.
Yeniden sayım, adaylar, mahkemeler veya seçmen grupları tarafından da talep edilebiliyor, ancak bu kurallar eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor.
Başkanlık seçiminde yarışan adaylardan biri, oy sayım sürecinde başkanlık için gereken delege sayısına ulaştığı an seçilmiş başkan (president-elect) unvanıyla anılmaya başlıyor.
Sonuçların onaylanması
Oy sayımının ardından çıkan sonuçların eyaletler tarafından resmi olarak onaylanması için son tarih 11 Aralık. Sonuçları ilk olarak ülkedeki yaklaşık 3 bin bölgenin yetkilisi, daha sonra da eyalet düzeyindeki amirler onaylıyor.
Delegelerin seçilmesi
Ülkedeki seçim sistemi, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasına imkan veren Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemiyle çalışıyor. Buna göre ABD halkı, başkanlarını doğrudan kendi oylarıyla değil, seçtikleri delegeler üzerinden dolaylı olarak belirliyor.
Eyalet valileri, seçilen delegelerin isimlerini ve onaylanan sonuçları listeleyen bir belge hazırlayarak, başkent Washington DC'de bulunan ABD Kongresinin Ulusal Arşiv bölümüne gönderiyor.
17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan ve başkan yardımcısı adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.
Resmen göreve başlama
Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.
Önceki başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanmıştı?
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminde oyların sayımının tamamlanması 4 gün sürmüştü.
George W. Bush ve Al Gore arasında 7 Kasım 2000'de yapılan başkanlık seçiminin sonuçları da haftalarca açıklanmamıştı. Seçimden haftalar sonra Florida eyaletinde sadece 537 oy alan Bush, ABD'nin 43'üncü başkanı olmuştu.