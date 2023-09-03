Afrika’da dengeler değişiyor

Z Raporu, bu ay Afrika’da güç mücadelesine mercek tutuyor. ‘Afrika prangalarını kırıyor’ başlığıyla yayınlanan kapak dosyasında, 26 Temmuz’da Nijer’de gerçekleşen askeri darbe ile birlikte kıtanın geleceğine ilişkin tartışmalar masaya yatırılıyor. Batılı ülkelerin Sahel bölgesindeki ‘tek müttefiki’ diye anılan Nijer’de Batı karşıtı bir yapının ortaya çıkmasının perde arkasında ise 200 yıllık sömürü düzeninin etkileri bulunuyor. Son dönemde Fransa özelinde gelişen Batı karşıtlığında yaşanan ekonomik kırılganlığın önemli payı var. Afrika yeni sömürgeci düzenin prangalarından kurtulmaya çalışırken, bu yolun oldukça zorlu olduğu görülüyor.

ÜRETİCİ KARBON SINAVINA HAZIR MI?

Avrupa Birliği’nin karbon emisyonlarının azaltılması konusunda artan kararlılığı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olarak ifade edilen yeni bir düzenlemeyi ortaya çıkardı. 2050 yılında karbon nötr olma hedefi ile yola çıkan sistem, 2030 yılı için 1990 yılına göre karbon emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmak üzerine yeni bir ara hedef de ekledi. Bu hedef doğrultusunda Avrupa ile ihracatta ek karbon vergisi hazırlığı yapan Türkiye de 1 Ekim itibarıyla sürece dâhil oluyor ve AB ile ticaret kuralları karbon emisyonları üzerinden yeniden şekilleniyor.

İHRACATTA YENİDEN ÇİN TEHDİDİ

Türkiye pandemi döneminde Çin’in uzaklığını ve kapanmasının avantajlarını yaşadı. Çin’in tedarik boşluğunu doldurarak 2021 ve 2022 yıllarında iyi bir dönem yaşayan Türkiye, küresel ticaretteki daralma, üretim maliyetlerindeki artış, kur baskısı ve pandemi sonrası Çin’in tekrar oyuna girmesiyle negatif etkilenmeye başladı. Pandemide ‘sıfır vaka’ politikasıyla içe kapanan Çin, çok daha güçlü bir şekilde dünya ticaretine geri döndü.

HER ŞEY DÂHİL: GÜÇ MÜ, YÜK MÜ?

Tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle ve kalifiye insan kaynağıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye, 2022 yılında kişi başı turizm gelirinde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 46,2 milyar dolar gelir sağladı. Ancak bu rekora rağmen, Türkiye’nin turizm potansiyeli düşünüldüğünde kişi başına turizm gelirlerindeki artış ivmesi yetersiz kalıyor. Pandeminin de etkisi olduğu düşünülen bu sürece en büyük sebep ise her şey dahil sistemi gösteriliyor. Sürece Y ve Z jenerasyonunun bireysel seyahat tercihi de eklenince turizmde yeni bir dönüşümün temelleri atılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN ANAHTARI: VERİMLİLİK

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de sürdürülebilir bir gelecek için verimlilik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha verimli bir Türkiye ve daha verimli bir gelecek için adım atan Enerjisa, yeşil enerji sertifikasyonları ile karbon ayak izi ve sera gazı salınımını azaltarak sürdürülebilir hedeflere ulaşmasına katkı sağlarken verimlilik döngüsünü de artırıyor. 2023’ün ilk çeyreğinde net kârını yüzde 92 artıran ve yıllık 55,5 milyon KWH enerji tasarrufu sağlayan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, ‘Hedefimiz Türkiye’nin gerçek verimlilik potansiyeline ulaşması’ diyor.

EKONOMİYİ DAHA İYİ OKUMAK İÇİN

Z Raporu’nda bu ay ‘Sponsorlukta kıyasıya rekabet’ ve markaların isim değiştirme yolculuğunu ele alan dosyaların yanı sıra ‘Bir Ülke’ köşesinde ‘Güneydoğu Asya’ya açılan kapı: Malezya’ değerlendirmesi yer alıyor. Ayrıca NATO Zirvesi sonrasında ABD ile ticari ilişkilerde yeni dönem üzerine değerlendirmeler ve otomobildeki yeni düzenlemelerin etkilerini ele alan dosya konuları da okuyucuların beğenisine sunuluyor. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin ‘Pazarlamanın yeni dili: Influencer marketing’ başlıklı incelemesi ve AREDA PİAR’ın kişisel bakım markaları sektör araştırması diğer gündem konularını oluşturuyor.







