Dünya Alman Hükümet Sözcüsü Seibert Yunanistanın Libya Konferansına katılması hiç söz konusu olmadı
AVRUPA

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Yunanistan'ın Libya Konferansı'na katılması hiç söz konusu olmadı

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Yunanistan'ın Libya Konferansı'na katılması hiç söz konusu olmadı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunanistan'ın 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na katılmasının hiçbir zaman söz konusu olmadığını söyledi. Seibert her konferansta katılım formatı konusunda karar verilmesi gerektiğini, Alman hükümetinin, Dışişleri Bakanlığının ve Başbakanlığın bu konuda konferansın mevzusuna odaklandıklarını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert açıklama yaptı.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert açıklama yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın konferansa neden çağrılmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Davetlerin Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldığını, bundan dolayı katılım listesini de kendisinin hazırladığını aktaran Seibert, bu sırada Libya Konferansı'yla ilgili her konuda istişarede bulundukları Birleşmiş Milletler (BM) ile de hazırlık görüşmelerinde bulunulduğu bilgisini paylaştı.

  • "Yunanistan'ın Berlin'deki Libya Konferansı'na katılması hiç söz konusu olmadı." diyen Seibert, her konferansta katılım formatı konusunda karar verilmesi gerektiğini, Alman hükümetinin, Dışişleri Bakanlığının ve Başbakanlığın bu konuda konferansın mevzusuna odaklandıklarını vurguladı.

Seibert, bu konferansla BM yönetiminde Libya için bir süreci başlatmak istediklerini kaydetti.

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Merkel, devlet ve hükümet başkanlarını davet etmişti

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

  • Şansölye Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Yunanistan'ın Alman hükümetinin konferans için Berlin'e davet ettiği ülkeler arasında yer almaması Atina'da tepkilere neden olmuştu.

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