Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan Selim Çiftçi (35), hastanede tedavi altına alındı.
Yakınları, Çiftçi'nin böbreklerinde polis tarafından uğradığı şiddet sonucu ciddi hasar oluştuğunu ve acil müdahale edilmemesi halinde diyalize bağlı kalabileceğini ifade etti.
Bakan Yardımcısı Kıran'dan kınama
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.
Kıran, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.
AK Partili Sarıkaya: Takipçisi olacağız
Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya, polis şiddetinin görüntülerine yer verdiği Twitter paylaşımında, "İnsan hak ve hukukunu hiçe sayan Alman polisinin şiddetine maruz kalan vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ile görüşerek sessiz kalmayacağımızı, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu olarak takipçisi olacağımızı ilettik." dedi.