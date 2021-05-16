Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan Selim Çiftçi (35), hastanede tedavi altına alındı.

Yakınları, Çiftçi'nin böbreklerinde polis tarafından uğradığı şiddet sonucu ciddi hasar oluştuğunu ve acil müdahale edilmemesi halinde diyalize bağlı kalabileceğini ifade etti.

OYNAT 01:28 Alman polisinden skandal müdahale: Engelli Türk vatandaşını yere yatırıp copladılar Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı. Olay anında polise “Dövmeyin, o zararsız, diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, 'Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bakan Yardımcısı Kıran'dan kınama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Kıran, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.

REKLAM

AK Partili Sarıkaya: Takipçisi olacağız

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya, polis şiddetinin görüntülerine yer verdiği Twitter paylaşımında, "İnsan hak ve hukukunu hiçe sayan Alman polisinin şiddetine maruz kalan vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ile görüşerek sessiz kalmayacağımızı, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu olarak takipçisi olacağımızı ilettik." dedi.

DÜNYA Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti: Biber gazı sıkıp parmağını kırdılar

DÜNYA Fransa’da Türk aileye saldırı