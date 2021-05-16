Dünya Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet
AVRUPA

Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet

Almanya'nın Frankfurt şehrinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Kameralara yansıyan olay sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Alman polisinin şiddetini kınadı.

Haber Merkezi AA
Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına sokak ortasında şiddet
Alman polisi tarafından sokak ortasında şiddete maruz kalan Türk vatandaşı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan Selim Çiftçi (35), hastanede tedavi altına alındı.

Yakınları, Çiftçi'nin böbreklerinde polis tarafından uğradığı şiddet sonucu ciddi hasar oluştuğunu ve acil müdahale edilmemesi halinde diyalize bağlı kalabileceğini ifade etti.

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Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı. Olay anında polise “Dövmeyin, o zararsız, diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, 'Polisin orantısız ve acımasız güç kullanması anlaşılır bir durum değildir. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız” dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran'dan kınama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Kıran, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.

AK Partili Sarıkaya: Takipçisi olacağız

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya, polis şiddetinin görüntülerine yer verdiği Twitter paylaşımında, "İnsan hak ve hukukunu hiçe sayan Alman polisinin şiddetine maruz kalan vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ile görüşerek sessiz kalmayacağımızı, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu olarak takipçisi olacağımızı ilettik." dedi.

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Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti.

Görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak, ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek'in nefes almakta zorlandığı görüldü.

Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, 'Bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd olayı gözümün önüne geldi' dedi.

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