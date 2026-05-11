Aramco CEO’su uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak

16:5811/05/2026, Pazartesi
Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettiğini ve bunun etkilerinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi.

Küresel enerji piyasalarında arz endişeleri yeniden büyürken, Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Nasser, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar nedeniyle dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettiğini ve bunun etkilerinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi. Enerji piyasalarının yeniden kırılgan hale geldiğine dikkat çeken Nasser, toparlanma sürecinin zaman alabileceğini belirtti.

Öte yandan Morgan Stanley tarafından yayımlanan analizde, 1 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında küresel petrol stoklarının günlük yaklaşık 4,8 milyon varil azaldığı tahmin edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre bu düşüş, son yılların en sert çeyreklik stok gerilemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

JPMorgan ise daha kritik bir uyarıda bulundu. Bankaya göre OECD ülkelerindeki petrol stokları, Haziran ayı başında "operasyonel stres seviyeleri" olarak tanımlanan kritik eşiklere yaklaşabilir.

Analizde özellikle Endonezya, Vietnam, Pakistan ve Filipinler gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerin ciddi yakıt sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, yalnızca petrol fiyatlarını değil; küresel enflasyon, lojistik maliyetleri ve gıda fiyatları üzerinde de yeni baskılar oluşturabilir.

Küresel ekonomi son yıllarda enerji krizlerinin etkisini art arda hissederken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yeniden dünya piyasalarının en kritik risk başlıklarından biri haline geliyor.



