Pahalı petrol 'elektrikli'ye yönlendirdi

Opel, iddialı SUV modeli Mokka’nın özel GSE teknolojisine ve ralli tasarımına sahip yüzde 100 elektrikli yeni performans versiyonu Mokka GSE ve akıllı dört çeker Grandland AWD’yi Türkiye’de satışa sundu. Antalya’da yapılan toplantıda fiyatı açıklanan Mokka GSE 3 milyon 250 bin liraya vitrine çıkarken, Grandland AWD ise 4 milyon 250 bin lira oldu. Tanıtım toplantısında Opel’in ilk çeyrek performansını da değerlendiren Marka Direktörü Yiğit Yantaç, petrolde baş gösteren dalgalanmanın elektrikli satışlarını arttırdığını belirtti.

İLK ÇEYREĞİ 14 BİN 451 ADET SATIŞLA BİTİRDİK

Bu yıla hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Yiğit Yantaç, “Toplam satışta 14 bin 451 adet seviyesine ulaştık ve genel satış sıralamasında 8’inci sıradayız. Satışlarda yeni modellerimiz Grandland ve Frontera’nın büyük katkısı bulunuyor. Binek pazarda 7’nci sıradaki yerimizi koruyoruz. Globalde şu anda yüzde 5,4 pazar payı ile birinciliğimizi koruyoruz. 2025 yılında da global liderliği elde etmiştik. Farklı bir durum yaşanmadığı sürece 2026 sonunda da bu liderliği sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Satış adedi açısından Almanya ve İngiltere’nin ardından 3’üncü sıradayız. Geçtiğimiz yıl İngiltere’yi 4 ayda geçmeyi başarmıştık. Yeni Mokka GSE ve Grandland AWD’den beklentimiz 500’er adet satışa ulaşmak” değerlendirmesinde bulundu.

PAZAR BU YIL 100 BİN DÜŞER

İlk çeyrekte yaşanan durgunlukla yıl sonu pazar tahminlerinde Opel olarak revizeye gittiklerini söyleyen Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Revizenin ilk ve en temel nedeni ilk çeyrekte yaşanan kayıp. İlk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 veya 8’lik bir kayıp vardı. Bu oranı yıl geneline yansıttığınızda, 1,4 milyon adetlik pazar içerisinde yaklaşık 100-110 bin adetlik bir düşüş ortaya çıkıyor. Aslında pazarı hesaplarken bu durumu öngörümüze yansıtmış olduk. Ben bu müşteri kitlesinin almaktan vazgeçtiğini düşünmüyorum. Bu talebin ertelendiğini düşünüyorum. Şartların değişmesiyle alıma geçecek bir potansiyele inanıyorum” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTACAK

Savaştan kaynaklı petrol krizinin elektrikli araç satışlarını artırdığının altını çizen Yantaç, dizel seçeneğiyle gelecek Astra modeli için, “Şu an için çalışmalarımız Astra tarafında dizel motor üzerinden ilerliyor. Binek araç pazarında elektrikli araç talebinin ve payının giderek artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda bu oranın yüzde 20 ve üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Müşterilerimiz için motorin fiyatların hâlâ önemli bir kıstas olduğunu görüyoruz. Şu an için elektrikli araç planlaması yapmadığımız tek model Astra. Toplamda baktığımızda, 4 adet binek modelimiz ve 2 adet ticari modelimiz olmak üzere toplam 6 farklı elektrikli aracımız bulunuyor” dedi.





TİCARİLERİN %90’I YERLİ OLACAK

İlk çeyrekte ticari araç tarafında yüzde 9,7’den yüzde 8,6’ya düşen bir pazar paylarının olduğunu belirten Opel Marka Direktörü, “Ticari pazarda üçüncülüğü bırakmak istemiyoruz. Üçüncü olabilmek için de yüzde 10 ve üzeri bir pazar payına ulaşmamız gerekiyor. Burada önemli bir diğer unsur da kardeş markalarımızla birlikte yürüttüğümüz yerli üretim süreci. Combo modelinin geçişiyle birlikte ticari araç satışlarımızın yüzde 85-90’ı yerli üretim kapsamına girecek. Movano dışındaki tüm ticari modellerimiz yerli üretime geçmiş olacak. Özellikle son çeyrekle birlikte, eylül ayı itibarıyla K9’un ve Combo’nun geçişiyle ivmenin artacağını ve ticari araç segmentini yıl genelinde yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kapatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



