Dünya Avrupa ülkeleri DEAŞa katılan vatandaşlarını geri istemiyor
ORTADOĞU

Avrupa ülkeleri DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri istemiyor

Avrupa ülkeleri DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri istemiyor

Belçika Başbakanı Charles Michel, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" çağrısına ilişkin, bu kişilerin Suriye'de kalması ve mümkünse orada yargılanması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Brüksel'de basına açıklamalarda bulunan Michel, "Suriye'deki yabancı terörist savaşçılar bölgede tutulmalı ve mümkünse orada yargılanmalı." diye konuştu.

Yabancı terörist savaşçılara ilişkin uluslararası bir tutumun benimsenmesi gerektiğine işaret eden Michel, bu kişiler için özel bir mahkeme de kurulmasının bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Michel, konuya ilişkin dün akşam İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşmüş, Avrupa'nın bu soruna ortak bir tutum benimsemesi gerektiği konusunu gündeme getirmişti.

Suriye ve Irak'ta, Belçika kökenli yaklaşık 500 DEAŞ'lı terörist olduğu düşünülüyor.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

İran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak
EKONOMİ
İran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak
/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, veda yemeğinde konuştu.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'te çifte saldırı

İdlib'te çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörev alındı

İstifa etmeyincegörev alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.