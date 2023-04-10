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Dünya

Avustralya saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği öngörülen Ilsa Kasırgası'na hazırlanıyor

Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen ve saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası nedeniyle halk market raflarını boşalttı. On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

12:27 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
Ilsa Kasırgası.

Ilsa Kasırgası.

Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen ve saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası nedeniyle halk market raflarını boşalttı.


Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.


Açıklamada, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde şiddetli gök gürültülü sağanak beklendiği ve rüzgar hızının saatte 250 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.


Meteorolog Jessica Lingard, kasırgaları
"kendi içlerinde kararsız bir canavara"
benzeterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi
"fırtına"
uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.


Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde
"en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga"
olduğunu duyurmuştu.
#Avustralya
#Kasırga
#Fırtına
1 saat önce
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