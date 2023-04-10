Avustralya saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği öngörülen Ilsa Kasırgası'na hazırlanıyor

Siyaset dilindeki agresyon ile ‘u yuşturucu bağımlılığı ’nın birbirine hayli benzediğini düşünürüm… Açıkçası ikisinden de aynı derecede tedirgin oluyorum… Eğer gerekli anda müdahale edip önlenmezseniz dozu giderek artırıp müptezel bir hâle gelebilirsiniz. Doz artar, artar ve artar… Etrafınıza, kitlelere de zarar vermeye başlar, onları yay gibi gergin bir psikolojiye ve de hatalara sürüklersiniz… Malumunuz, başlıktaki sözün aslı, “Rüzgâr eken fırtına biçer”… Fakat öyle bir hâle geldik, durum öyle