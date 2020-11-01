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Dünya Avustralyada 5 ay sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi
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Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 907 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, haziran ayından bu yana ilk kez yeni vaka kaydedilmedi. 25 bin 98 hastanın iyileştiği ülkede, 17’si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, eyalet ve bölgelerden gelen son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran’dan bu yana ülke genelinde ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Virüse karşı ülke genelinde verilen mücadeleden övgüyle bahseden Bakan Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Bugün Avustralya çapında toplumsal bulaşma vakası sıfır olarak kaydedildi. Harika sağlık servisimize, halk sağlığı çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz.’’ ifadelerini kullandı.

Kovid-19’un yayılmaya başlamasının ardından mart sonunda vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere ülke sınırlarını kapatarak sıkı kısıtlamalar uygulayan Avustralya’da, virüsten toplam 907 kişi hayatını kaybetti.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak’ta kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hastalanan 27 bin 596 kişiden 25 bin 98’i sağlığına kavuştu. 17’si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyor.

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Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 907 Avustralyalıdan 819’u virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde, 53’ü Yeni Güney Galler’de, 13’ü Tazmanya'da, 9’u Batı Avustralya'da, 6’sı Queensland'de, 4’ü Güney Avustralya'da, 3’ü ise Avustralya Başkent Bölgesi'nde bulunuyordu.

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Yeni Zelanda’ya yurt dışından dönen 2 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni vaka kaydedilmeyen ülkeye, yurt dışından dönen 2 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 77’ye çıktığını açıklayan Bakanlık, hastanelerde tedavi gören Kovid-19’lu hasta bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1959 kişiden, 1857’si sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

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