Avustralya'da alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırı: 5 ölü

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarında çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.





Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.





Emniyet yetkilisi Anthony Cooke, düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan çok sayıda yaralı bulunduğunu aktardı.

Cooke, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.





İlk soruşturmanın, saldırganın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini aktaran Cooke, saldırganın ölmesi nedeniyle herhangi bir tehdit bulunmadığını kaydetti.





Komiser Cooke, saldırganın yerel saatle 15.10 civarı girdiği alışveriş merkezinden kısa süreliğine çıktığını, 10 dakika sonra yeniden AVM'ye dönerek 9 kişiye saldırdığını anlattı.

Alışveriş merkezinde bulunan bir polisin saldırgana arkadan yaklaştığını ancak ateş etmeden önce saldırgan tarafından bıçakla yaralandığını aktaran Cooke, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.





Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, federal polisin olaya dair kendisini bilgilendirdiğini belirterek saldırıdan etkilenenlerin ve yakınlarının acılarını içinde hissettiğini ifade etti.











