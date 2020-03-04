Dünya Avustralyada koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 41 oldu
OKYANUSYA

Avustralya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 41 oldu - Coronavirüste son duru

Avustralya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 41 oldu

Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 41’e yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avustralya sağlık birimleri, Kovid-19 tespit edilen 41 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise tamamen iyileştiğini ifade etti.

Yetkililer, çeşitli hastanelerde tedavisi süren diğer hastaların ise durumlarının stabil olduğunu duyurdu.

Batı Avustralya’nın Perth kentinde virüsün ilk kurbanı 78 yaşındaki James Kwan oldu. Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti 15 vaka sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Queensland ve Victoria eyaletlerinde 10’ar vaka tespit edilirken, Güney Avustralya’da 3, Batı Avustralya’da 2, Tazmanya’da ise 1 kişi virüs nedeniyle hastalandı.

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Çin ve İran’dan gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan Avustralya, bu iki ülkeden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre iki çocuğu ve eşiyle birlikte bir hafta önce İtalya’dan dönen Yeni Zelanda vatandaşı 30’lu yaşlardaki bir kadında da virüs tespit edildi. Yeni Zelanda'daki ikinci Kovid-19 vakası olduğu açıklanan kadının eşi ve çocuklarıyla birlikte evinde karantinaya alındığı belirtildi.

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