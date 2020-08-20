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Dünya BAE tazminat ödeyecek İran BAEye ait gemiye el koydu
ORTADOĞU

BAE tazminat ödeyecek: İran BAE'ye ait gemiye el koydu

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye ‘karasularını ihlal ettiği’ gerekçesiyle el koyduğu duyuruldu. El koyulan geminin mürettebatının da gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İran Devlet Televizyonunda yer alan haberde, İran’ın ‘karasularını ihlal ettiği’ gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye el koyduğu ve geminin mürettebatını gözaltına aldığı belirtildi.

  • İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçen Pazartesi BAE’ye ait gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, “Pazartesi günü, karasularımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye İran Sahil Güvenliği el koymuş ve mürettebatı da gözaltına alınmıştır. Aynı gün, BAE sahil güvenliği, İranlı balıkçılara ateş açmış ve 2 balıkçıyı öldürmüştür. BAE olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Çarşamba günü bir mektupta tazminat ödemeye hazır olduğunu açıklamıştır” ifadelerine yer verildi.

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