BAE tazminat ödeyecek: İran BAE'ye ait gemiye el koydu

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Bir evladı şehit olan bir evladı da PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki annenin yürek burkan hikayesi

Diyarbakır’da HDP binası önünde 353 gündür oturma eylemi yapan ailelerin arasında yer alan Hakkarili Necibe Çiftçi'nin hikayesi yürekleri dağladı. İlk günlerden itibaren evlat nöbetine devam eden Çiftçi'nin bir oğlu terör örgütü tarafından şehit edilirken bir oğlu da örgüt tarafından dağa kaçırıldığı belirtildi. Evlat nöbetinde açıklamalarda bulunan anne Necibe Çiftçi, “Torunum bana diyor; ‘Nene benim babamı zalimler öldürdü, Allah rızası için benim amcamı zalimlerin elinden kurtar’ bende o zalimlerin elinden oğlumu kurtarana kadar bu mücadelemi sürdüreceğim” dedi.