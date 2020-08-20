BAE tazminat ödeyecek: İran BAE'ye ait gemiye el koydu

İran Devlet Televizyonunda yer alan haberde, İran’ın ‘karasularını ihlal ettiği’ gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye el koyduğu ve geminin mürettebatını gözaltına aldığı belirtildi.
İran Devlet Televizyonunda yer alan haberde, İran’ın ‘karasularını ihlal ettiği’ gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye el koyduğu ve geminin mürettebatını gözaltına aldığı belirtildi.
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