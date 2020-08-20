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Dünya BAE F-35 satın almak istiyor Trump "uçakların parasını ödeyecek paraları var" dedi
AMERİKA

​​​BAE ABD'den F-35 savaş uçağı uçağı satın almak istiyor

BAE F-35 satın almak istiyor: Trump "uçakların parasını ödeyecek paraları var" dedi

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı. Trump "BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı. Konuyu incelediğini belirten Trump, BAE'nin ortadoğu barışına verdiği katkı ile büyük avantaj sağladığını da söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 savaş uçakları
F-35 savaş uçakları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almak isteğini duyurdu.

BAE'nin uçakların parasını ödeyecek parası var

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), F-35 savaş uçağı satın almak istediğini ve bu konuyu incelediklerini açıkladı.

BAE'nin, ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak istediğine dair iddiaları yanıtlayan Trump, "BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paraları olmadığı için ödeme yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, bazı pilotlarla konuştuğunu ve F-35'lerin avantajının hava savunma sistemlerinde görülmemesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek, "Konuştuğum pilotlar Tom Cruise'dan daha iyi görünüyordu." dedi.

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BAE Ortadoğu barışına avantaj sundu

BAE'ye F-35 satışı konusunda Trump, "Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular." diye konuştu.

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İran da normalleşmeye dahil olacaktır

  • Trump, BAE ile İsrail arasında "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" için varılan anlaşmaya Suudi Arabistan'ın da dahil olup olmayacağına yönelik bir soruya ise "Birçok ülke hızlı bir şekilde bu anlaşmaya geliyor. Hepsi geldiğinde İran da gelecektir. Orta Doğu'da barış olacak. Bu iyi olacak." yanıtını verdi.

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