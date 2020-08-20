ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye Suriye'de kesinlikle kendi işini kendi halledebilir ​ ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye Suriye'de kesinlikle kendi işini kendi halledebilir ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suriye özelinde Türkiye'nin bölgede kendi işini kendisinin halledebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu da vurguladı.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2020, 04:28 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2020, 04:45 Yeni Şafak