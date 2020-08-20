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Dünya ABD Başkanı Donald Trump Türkiye Suriyede kesinlikle kendi işini kendi halledebilir
AMERİKA

ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye Suriye'de kesinlikle kendi işini kendi halledebilir ​

ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye Suriye'de kesinlikle kendi işini kendi halledebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suriye özelinde Türkiye'nin bölgede kendi işini kendisinin halledebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu da vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump - Recep Tayyip Erdoğan
Donald Trump - Recep Tayyip Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de Türkiye'nin kendi işini kendisinin halledebileceğini ifade etti.

Irak'a girmek tarihimizin en büyük hatasıydı

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

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Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

  • ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.
  • Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

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Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın akıl sağlığını sorgulayarak başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. Başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savunan Trump, Fox News kanalında, 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın' ifadelerini kullandı.

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