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Beyaz Saray'da LGBT'ye geçit yok

Beyaz Saray'da LGBT'ye geçit yok

10:4410/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post gazetesine, cinsiyet belirten zamirlerin kullanımına ilişkin açıklama yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post gazetesine, cinsiyet belirten zamirlerin kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki resmi politikası kapsamında e-posta imzalarında "cinsiyet farklılığına" atıf yapan zamirlerini belirten gazetecilerle iletişim kurulmayacağını bildirdi.

Leavitt,
"Biyografilerine tercih ettikleri zamirlerini ekleyen herhangi bir gazeteci, açıkça biyolojik gerçeklikle veya hakikatle ilgilenmiyor demektir. Bu nedenle dürüst bir haber yazabileceğine de güvenilemez."
ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın, erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları e-posta imzalarında kullanan gazetecilere cevap vermeyeceğini belirten Leavitt, bunun Trump yönetiminin bir politikası olduğuna işaret etti.

Başkan Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, yeni yönetimin resmi politikasının "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde olduğunu belirtmiş ve kurumlardaki tüm düzenlemelerin buna göre yapılacağını ifade etmişti.

Aynı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Trump, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

Geçit vermeyecekler

Trump yönetimi, 31 Ocak'ta da federal çalışanlara gönderdiği yönergede,
çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin kaldırılmasını istemişti.
Böylelikle ABD'de, özellikle trans ve eşcinsel bireylerin kullandığı ya da bu kişilerin tercihine saygı duyulduğuna atıfla kullanılan zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son verilmiş oluyor.


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