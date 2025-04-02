Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: 2 Nisan Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın toplantısı düzenledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak, “2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek” dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü
Karoline Leavitt
, düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, bugün uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük tarifelerine değinerek, ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini savundu.
"Bu durum artık değişiyor"
"Bu durum artık değişiyor"
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle durumun değiştiğini kaydeden Leavitt, hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını söyledi. Leavitt,
"2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz fakat birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor. Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit"
ifadelerini kullandı.
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