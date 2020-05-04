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Dünya BM Hafter sivilleri katlediyor
AFRİKA

BM: Hafter sivilleri katlediyor

BM Libya Özel Temsilciliği, 2020’nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81’inden darbeci Hafter’in sorumlu olduğunu duyurdu. Ülkede bu dönemde 64 sivil hayatını kaybederken 67 sivil yaralandı. BM, Hafter’e bağlı milislerin yerleşim yerlerine gelişigüzel füze ve top atışı yaptığına dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Libya ordusu, Hafter terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Libya Ordusu, Hafter’e bağlı milislerin bulunduğu Vatiyye Hava Üssü’ndeki silah depolarına yönelik hava harekatı düzenledi. Üsteki sığınağın da hedef alındığı belirtilen harekatta, silahlı araçların etkisiz hale getirildiği ve iki milisin öldürüldüğü, beşinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Libya Ordusu’nun başkentin güneyindeki Hallatat mevkisinde Hafter milislerini ağır top atışıyla vurduğu kaydedildi. Libya Hava Kuvvetleri de başkentin yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Nesme bölgesinde Hafter milislerini hedef aldı. Saldırıda milislere ait 3 silahlı aracın etkisiz hale getirildiği ve Hafter saflarında savaşan Sudanlı 5 Cancavid milisinin öldürüldüğü bildirildi. Yine Libya hükümeti hava unsurları dün, saldırı hazırlığındaki Cancavid milislerini taşıyan bir otobüsü hedef aldı. Hafter saflarında savaşmak için Sudan’dan para karşılığı getirilen Cancavid milis grubu, Darfur’daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.

Murzuk’tan darbe karşıtı bildiri

Öte yandan, Libya’nın güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, terör örgütü lideri Hafter’in ilan ettiği darbe girişimini reddederek, Libya hükümetine desteğini açıkladı. Başkent Trablus’un 953 kilometre güneyinde yer alan Murzuk kentinin askeri konseyi tarafından bugün akşam saatlerinde 9 maddelik görüntülü bir açıklama yapıldı. Açıklamanın üçüncü maddesinde, “Murzuk kenti askeri konseyi ve kentte bulunan bütün tugaylar olarak Libya hükümetinin temsil ettiği meşruiyete yapılacak darbe girişimlerini reddediyor ve Libya hükümetini destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hafter’in katliamları belgelendi

BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020’nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81’inden Hafter milislerinin sorumlu olduğunu duyurdu. UNSMİL 2020’nin ilk çeyreğinde ülkede 64 sivil ölümü ve 67 sivilin yaralanmasında sorumluluğun Hafter’e bağlı milislerde olduğunu aktardı. Geçen yılın son çeyreğine göre sivil ölümlerinde bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, siviller arasındaki can kayıplarının en önemli sebepleri alandaki çatışmalar, öldürme hedefli operasyonlar, hava saldırıları ve patlayıcı maddeler şeklinde sıralandı. Saldırıların belgelendiği ifade edilen açıklamada, Hafter’e bağlı milislerin sivil yerleşim bölgelerine gelişigüzel top atışları, füze saldırıları düzenledikleri belirtildi.

Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu
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Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti: Libya hükümeti darbeci Hafter'i havadan vurdu
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