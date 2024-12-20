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Buraya her gün cesetler gömülüyordu

Buraya her gün cesetler gömülüyordu

04:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Şam Havalimanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde 15 Aralık'ta toplu mezarlık bulundu.
Şam Havalimanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde 15 Aralık'ta toplu mezarlık bulundu.

Şam Havalimanı’nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde tespit edilen toplu mezarın karşısında bir evde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Accan, rejimin buraya her gün ceset taşıdığını anlattı. Accan, “Günde 4-5 araç getirildiğini gördük. Geceleri iş makineleri mezar kazma işleri yapıyordu” dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde mezarlık karışındaki evde yaşayan Ahmet Accan, bulunan toplu mezarlıkla ilgili tanıklık ettiği olayları Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerine anlattı. Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde devam eden arama tarama çalışmaları kapsamında başkentin güneydoğusunda yer alan Şam Havalimanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde 15 Aralık'ta toplu mezarlık bulunmuş, mezarlık AA ekiplerince görüntülenmişti. Mezarlığın karşısındaki evde yaşayan 26 yaşındaki Accan,devrik rejim güçlerinin buraya çok sayıda cesedi getirerek toplu şekilde gömdüğüne babasıyla şahit olduklarını aktardı. Devrik rejimin iç savaş sırasında ailesini bu bölgeden zorla çıkardığını, köylerine 3 yıl boyunca geri dönemedikleri anlatan Accan, "Döndüğümüzde, günde bir araç yerine 4-5 araç getirildiğini gördük. Geceleri iş makineleri mezar kazma işleri yapıyordu" tanıklığını yaptı.


#Suriye
#Şam
#Hüseyniye
#mezarlık

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