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Suriye'de Tadamon mahallesinde 11 yıl önce 41 sivilin atıldığı infaz çukurunun yeri tespit edildi

Suriye'de Tadamon mahallesinde 11 yıl önce 41 sivilin atıldığı infaz çukurunun yeri tespit edildi

Nisa Nur Çavuşoğlu
12:2817/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Suriye istihbarat görevlisi Amjad Youssuf, 2013 yılında 41 sivili elleri ve kolları bağlı şekilde infaz çukuruna atmıştı.
Suriye istihbarat görevlisi Amjad Youssuf, 2013 yılında 41 sivili elleri ve kolları bağlı şekilde infaz çukuruna atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına bir kilometre mesafedeki Tadamon mahallesinde 16 Nisan 2013'te Esed rejimi askeri istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 41 sivili elleri ve gözleri bağlı şekilde kurşunlayarak infaz çukuruna attığı görüntüler tekrar gündeme geldi. The Guardian Gazetesi'nin katliamın o anlarını yayımladığı video muhalifler ve siviller tarafından tekrar izlenerek infaz edilenlerin cesetlerinin olduğu bölge tespit edildi.

16 Nisan 2013'te Esed rejimi askeri istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 41 sivili elleri ve gözleri bağlı şekilde infaz çukuruna attığı Tadamon katliamının etkileri sürüyor. İngiliz The Guardian Gazetesi'nin katliamın o anlarını yayımladığı video muhalifler ve siviller tarafından tekrar izlenerek infaz çukurunun olduğu yer tespit edildi. Suriye'nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına bir kilometre mesafedeki Tadamon mahallesinde çekilmiş korkunç görüntülerde görülen yıkılmış binalar ve enkazlar üzerindeki izler saniye saniye incelenerek açılan çukurun hangi bölgede olduğu yakınlarını arayan vatandaşlar tarafından belirlendi.



41 sivilin öldürülüp atıldığı infaz çukurunun bulunduğu alan vatandaşlar tarafından tespit edildi

Sivillerin etrafını taşlarla çevirdiği görülen bölgede kazı çalışması sonrası infaz edildiği bilinen 41 sivilin kemiklerine ulaşılması bekleniyor.

İnfazcıyı bulan isim Yeni Şafak'a konuşmuştu

Esed rejimi askeri istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 41 sivili elleri ve kolları bağlı halde lastik dolu çukura attığı anların videosu infiale neden olmuştu. Rejim askerlerinden bir askerin komutanının arızalanan bilgisayarını tamir ederken tesadüfen gördüğü videonun bazı gazeteci ve akademisyenlere ulaştırılmasıyla yaşanan katliam tüm dünyaya duyurulmuştu. The Guardian Gazetesi aracılığıyla görüntülerin yayınlanmasını sağlayan araştırmacılardan Prof. Dr. Uğur Ümit Üngör, infazcı Amjad Yousoff'a sahte bir kimlikle Facabook üzerinden ulaşma ve Tadamon'da yaptıklarını itiraf ettirdiği ve failin asla pişmanlık duymadığını dile getirdiği çarpıcı konuşmaları, Yeni Şafak muhabiri Nisa Nur Çavuşoğlu ve Zeynep Karçığa'ya anlatmıştı.

İnfaz çukurları ve toplu mezarlar

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12'den fazla toplu mezar tespit edildiği duyuruldu.

Suriye'nin başkenti Şam'da toplu mezarlar ortaya çıkıyor
Şam'ın Hüseyniye bölgesindeki toplu mezarlık

#Tadamon Katliamı
#Suriye toplu mezarlar
#Şam
#Dera
#Emjed Yusuf

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