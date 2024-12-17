Suriye'de Tadamon mahallesinde 11 yıl önce 41 sivilin atıldığı infaz çukurunun yeri tespit edildi

16 Nisan 2013'te Esed rejimi askeri istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 41 sivili elleri ve gözleri bağlı şekilde infaz çukuruna attığı Tadamon katliamının etkileri sürüyor. İngiliz The Guardian Gazetesi'nin katliamın o anlarını yayımladığı video muhalifler ve siviller tarafından tekrar izlenerek infaz çukurunun olduğu yer tespit edildi. Suriye'nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına bir kilometre mesafedeki Tadamon mahallesinde çekilmiş korkunç görüntülerde görülen yıkılmış binalar ve enkazlar üzerindeki izler saniye saniye incelenerek açılan çukurun hangi bölgede olduğu yakınlarını arayan vatandaşlar tarafından belirlendi.