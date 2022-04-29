Esed rejiminin Tadamon Katliamı kurbanlarının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı

Suriye İnsan Hakları Ağının Müdürü Fadl Abdülgani, Suriye'de 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü ortaya çıkan Beşşar Esed rejiminin yargılanması gerektiğini belirterek, "Kurbanların kimlik bilgilerini tespit etmek için çalışma başlattık. İlk olarak arşivimizden katliamın yaşandığı tarihlerdeki ölüm ve tutukluların kayıtlarına bakacağız. Benzer yüzleri karşılaştıracağız. Ailelerle iletişime geçeceğiz." dedi.

DÜNYA Suriye'den korkunç görüntüler: Sarayın dibinde katliam

En az 41 ceset var

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin Müdürü Abdülgani, Suriye'de 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin Esed rejimi unsurlarınca toplu olarak infaz edilmesine dair paylaşılan görüntülerin önemi ve bu katliama yönelik başlattıkları çalışma hakkında değerlendirmede bulundu.

Abdülgani, SNHR arşivinde benzer katliam görüntülerinin bulunduğuna dikkati çekerek, 9 yıl önce Şam'da gerçekleşen Tadamon katliamının görüntülerine ait detayların hukuki süreç için önemli olduğuna işaret etti.

REKLAM

27 Nisan'da paylaşılan söz konusu görüntülerde katliama imza atan rejim unsurunun kimliğinin ortaya çıkarılmasının önemli bir detay olduğunun altını çizen Abdülgani, "Bu tür deliller katili ve parçası olduğu rejimi suçlu kılar. Dolayısıyla bunlar üzerine hukuki bir süreç başlatılabilir. Almanya, Fransa ve Hollanda'da suç duyuruları olduğunu biliyorum ancak bu adımlar yeterli değil. Barbarca suç işleyip bunu görüntüleyen rejimin yargılanması lazım." diye konuştu.

'Demokratik bir yapı lazım'

Rejimin katliamlarına karşı uluslararası toplumu göreve çağıran Abdülgani, "Rejimi bitirecek siyasi sürecin hızlanması gerekiyor. Suriye'de sivilleri katliamlardan koruyan ve katilleri yargılayan demokratik bir yapının oluşması lazım." ifadesini kullandı.

Abdülgani, uluslararası toplumun rejimin katliamlarını kınamasının yeterli olmadığını, rejime baskıların artırılması gerektiğini dile getirdi.

REKLAM

'Kurbanların kimlik tespit çalışması başlattık'

Tadamon Katliamına dair belgeleme çalışması yürüttüklerini aktaran Abdülgani, şunları kaydetti:

"Kurbanların kimlik bilgilerini tespit etmek için çalışma başlattık. İlk olarak arşivimizden katliamın yaşandığı tarihlerdeki ölüm ve tutukluların kayıtlarına bakacağız. Benzer yüzleri karşılaştıracağız. Ailelerle iletişime geçeceğiz. Belki de rejim hapishanelerinde tutulan ve akıbetleri hakkında bilgi alınmayanlardan bazıları bu katliamda öldü."