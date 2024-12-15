Şam’da toplu mezar vahşeti: Esed rejimi her hafta 150 kişi gömmüş

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde arama tarama çalışmaları devam ediyor. Başkent Şam'da toplu mezar olduğu belirlenen bir alan ortaya çıktı. Şam Havaalanı'nın arkasında bulunan Hüseyniye bölgesindeki toplu mezarlıktan yayına bağlanan TRT Haber Muhabiri Alattin Geçer, 75 bin kişilik toplu mezarın bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şam'ın Hüseyniye bölgesindeki toplu mezar havadan görüntülendi.

150 toplu mezar

Yerel kaynakların iddiasına göre alanda sayıları 150'ye varan 20 metre derinliğinde toplu mezarlar bulunuyor. Yine bölgedeki kaynaklar, toplu mezarlıkta 75 bin kişinin katledildiğini aktarıyor.

Toplu mezarların derinliği yer yer 20 metreye ulaşıyor.

Şam yakınlarında 75 bin kişilik toplu mezar alanı tespit edildi. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/Use8OoNHOY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2024

Filistinli mülteciler de gömülmüş

Esed rejimi, Suriye halkına yönelik saldırılarını 2013'te şiddetlendirmişti. 17 Ocak tarihinde Hüseyniye Mülteci Kampı'nı savaş uçaklarıyla bombalayan rejim, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 Filistinli mülteciyi katletti. Esed rejimi tarafından Suriye genelinde katledilen Filistinlilerin sayısının bini aştığı ifade ediliyor.

Kazılan toplu mezarlarda kalıntıları ve kıyafetler görülüyor. Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

"KOKUYA DAYANAMADIM"

Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde mezarlık bekçiliği yapan Eymen Halil, bulunan toplu mezarın hikayesini Anadolu Ajansı muhabirlerine anlattı. Halil, 2005'ten bu yana burada çalıştığını belirterek, olayların ilk başlangıcına arkadaşlarıyla şahitlik ettiğini söyledi. Toplu mezarın hikayesini anlatan Halil, bir gün büyük bir aracın alana geldiğini belirterek, "Kapıyı açtıklarında bir koku yayıldı. İstifra edecek gibi oldum ve geri çekildim çünkü dayanamadım." ifadelerini kullandı.

"GİDEN ARKADAŞLARIM DÖNMEDİ"

Daha sonra güvenlik güçleri olduklarını söylediği kişilerin yeniden geldiklerini anlatan Halil, çağrıldıklarını, kendisinin gitmediğini, giden arkadaşlarının ise dönmediklerini söyledi.

"HER GELDİKLERİNDE 150 CESED GÖMDÜLER"

Halil, her geldiklerinde yaklaşık 150 ceset getirdiklerini belirterek, "Bir çukur kazıyorlar, (cesetleri) getirip oraya boşaltıyorlar ve gidiyorlar. Başta gündüz geliyorlardı, sonra gece gelmeye başladılar." diye konuştu.

"HAFTADA İKİ KEZ CESET GÖMÜYORLARDI"

Haftada bir ya da iki kez mezara gelip cesetleri gömdüklerini ifade eden Halil, tır ya da kepçeyle geldiklerinde mezara birilerini gömmek için geldiklerinin anlaşıldığını dile getirdi. Halil, yüzlerce kişinin bu mezarlığa gömüldüğünü anlattı. Mezarlık bekçisi Halil, cesetleri gömmeye gelenleri bizzat tanımadığını kaydederek, "Bu insanların ortaya çıkmasını Allah'tan dileriz. Burasının kesinlikle ölülerle dolu olduğunu biliyoruz." dedi.

Gömülü insan sayısının 75 bin olduğu tahmin edilen toplu mezarı gezenler şaşkınlıklarını ifade ediyorlar.

AĞABEYİNİN NAAŞINI ARIYOR

Mezarlıkta bulunan Şamlı Mazhar Arakusi de 4 erkek kardeş olduklarını dile getirerek, "Bizi 3 Ocak 2014'te gece yarısı evimizden alıp götürdüler." dedi. Uzun süre hapishanede kaldıklarını ve 5 ay işkence gördüklerini anlatan Arakusi, sözlerine şöyle devam etti: "4 kişi girdik, 3 kişi çıktık. Ağabeyim işkenceden öldü. Biz de çok işkence gördük, Allah'a havale ettik. Duyduk ki burada toplu mezar bulunmuş. Belki cesedini ya da kemiklerini buluruz diye buraya geldik. DNA testi yaptırıp onu İslami usullere göre defnetmek istiyoruz." Arakusi, toplu mezarda bulunan cesetlerin çıkarılarak kimliklerinin tespit edilmesini umduğunu dile getirerek, "Mezardaki kişinin senin yakının olduğunu biliyorsun ama nerede olduğunu bilmiyorsun, sadece dua ediyorsun." dedi.