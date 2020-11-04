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Dünya Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde sayım devam ediyor
ABD SEÇİMLERİ

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde sayım devam ediyor

ABD'de seçimin sonucuna en fazla tesir eden eyaletler olarak bilinen çekişmeli eyaletlerde Trump seçimi önde götürüyor. Trump; Florida, Ohio'yu kazandı. Bu iki eyaleti kazanan Cumhuriyetçi Parti adayları başkanlığı da alıyor. Anketlerde gözükenin aksine Trump, Teksas'ı da kazanırken Biden; Arizona, Nevada, Illionis gibi eyaletleri önde bitirdi. Seçimin sonucunu ise Georgia, Wisconsin, Penslyvannia, North Carolina gibi sonuçların henüz belli olmadığı eyaletler belirleyecek. Bu eyaletlerden gelecek 66 temsilci başkanı da belirleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD'de 'swing states' olarak bilinen çekişmeli eyaletlerde son durum Trump'ın galibiyetiyle devam ediyor.

Florida bu alanda en önemli eyaletlerin başındayken başkan adayına 29 temsilci hakkı veriyor. Trump, Florida'da zaferini ilan etti.

Florida'yı Trump kazandı.

Ohio, ABD Başkanını belirliyor

Ohio eyaletini kazanan aday genelde ABD Başkanı seçilirken, Trump'ın Ohio'dan da zaferle döndüğü belli oldu.

Ohio'yu Trump kazandı.

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Teksas'ı da kazandı. Washington Post, 'Trump seçimi kazanacak' diyor

Seçimin hala sonuçlanmadığı ABD'de son olarak gelen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta da kazandı.

Texas'ı da kazandı.

Trump'ın bu eyaletleri önde bitirmesi ise anket şirketlerinin durumunu tekrar tartışmaya açtı. The Washington Post'un çizdiği seçim projeksiyonuna göre Trump bu eyaletlerden sonra seçimi de kazanacak.

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Biden;Virginia, Illionis, Colorado'yu kazandı

Biden ise; North Carolina, Illionis ve Colorado gibi eyaletleri kazanıp buralardan 41 temsilci kazanarak yarışta varlığını sürdürüyor.

Georgia'da oyların %91'i sayıldı.

Georgia, North Carolina, Michigan başkanı belirleyecek

Georgia, North Carolina ve Wisconson'dan gelecek sonuçlar da büyük oranda başkanı belirleyecek. Bu eyaletlerdeki son durumun belirlenmesine ise biraz daha zaman alacak gibi. Eyaletlerin sonucunu ise yüzde birlik küçük farklar belirleyecek

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