Centcom komutanı önce İsrail'i sonra Abdi'yi ziyaret etti

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'de gelişen yeni durumun yanı sıra terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin ele alındığı bildirildi. Kurilla, Suriye ziyareti öncesi gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında 6 Mart’ta İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya gelmişti. Kurilla’nın ziyareti, son dönemde Suriye’de çatışmaların arttığı kritik bir dönemde geldi. CENTCOM Komutanı, 5 Mart'ta başladığı Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Ürdün Haşimi Krallığı ve İsrail'i de ziyaret etmişti. İsrail'de Herzi Halevi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Eyal Zamir ile görüşen Kurilla, ABD'nin İsrail'e olan desteğini yenilemişti.