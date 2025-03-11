Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Centcom komutanı önce İsrail'i sonra Abdi'yi ziyaret etti

Centcom komutanı önce İsrail'i sonra Abdi'yi ziyaret etti

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael E. Kurilla, dün Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin sözde lideri Mazlum Abdi ile görüştü.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'de gelişen yeni durumun yanı sıra terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin ele alındığı bildirildi. Kurilla, Suriye ziyareti öncesi gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında 6 Mart’ta İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya gelmişti. Kurilla’nın ziyareti, son dönemde Suriye’de çatışmaların arttığı kritik bir dönemde geldi. CENTCOM Komutanı, 5 Mart'ta başladığı Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Ürdün Haşimi Krallığı ve İsrail'i de ziyaret etmişti. İsrail'de Herzi Halevi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Eyal Zamir ile görüşen Kurilla, ABD'nin İsrail'e olan desteğini yenilemişti.



#CENTCOM
#ABD
#Suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?