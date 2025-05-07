Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin Devlet Başkanı Şi Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Rusya'yı ziyaret edecek

14:197/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi kutlamaları kapsamında Rusya’ya gidiyor. Moskova'daki törenlere katılacak olan Şi’nin ziyareti, Çin-Rusya ilişkilerinde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ‘Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi' kutlamaları için Rusya'ya gidiyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Moskova'da düzenlenecek 'Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere bugün Pekin'den ayrıldığı bildirildi.

Şi'nin 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ve 2'inci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek ‘Zafer Günü' kutlamasına katılacağı belirtildi.



#Çin
#Rusya
#Şi Cinping
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur düşer mi çıkar mı?