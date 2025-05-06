Çin ve Mısır'dan ortak tatbikat

Çin ordusundan yapılan açıklamada, ortak tatbikatın Mısır ile ‘derinleşen askeri bağların ve değişen ittifakların bir sinyali olduğu' kaydedildi. Çin ordusunun tatbikatla ilk kez Afrika'ya konuşlandığı belirtildi. 18 gün süren ortak tatbikat sırasında hava muharebe taktikleri, havada yakıt ikmali, karşı hava operasyonları, düşman hava savunmasının bastırılması, savaş alanı arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.