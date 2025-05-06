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Çin'de tekne alabora oldu: 10 kişi öldü 74 kişi kurtarıldı

Çin'de tekne alabora oldu: 10 kişi öldü 74 kişi kurtarıldı

04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatıyla eyalet yetkilileri kazayla başa çıkmak için seferber olduğunu ifade edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatıyla eyalet yetkilileri kazayla başa çıkmak için seferber olduğunu ifade edildi.

Çin'in güneybatısında turistleri taşıyan dört teknenin “ani şiddetli rüzgar” nedeniyle alabora olması ve 84 kişinin nehre düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü belirtildi. Devlet medyasının bildirdiğine göre, son kayıp kişinin dün bulunduğunu ancak hayati belirtiler göstermediğini kaydetti. Xinhua Haber Ajansı'nın haberinde, Guizhou eyaletinde meydana gelen kazada 74 kişinin kurtarıldığını duyuruldu. Yetkililerin 70 kişiyi “hayati tehlike arz etmeyen durumlar” için tedavi edilmek üzere hastaneye gönderdiği aktarıldı.


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