Çin'de tekne alabora oldu: 10 kişi öldü 74 kişi kurtarıldı

Çin'in güneybatısında turistleri taşıyan dört teknenin “ani şiddetli rüzgar” nedeniyle alabora olması ve 84 kişinin nehre düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü belirtildi. Devlet medyasının bildirdiğine göre, son kayıp kişinin dün bulunduğunu ancak hayati belirtiler göstermediğini kaydetti. Xinhua Haber Ajansı'nın haberinde, Guizhou eyaletinde meydana gelen kazada 74 kişinin kurtarıldığını duyuruldu. Yetkililerin 70 kişiyi “hayati tehlike arz etmeyen durumlar” için tedavi edilmek üzere hastaneye gönderdiği aktarıldı.