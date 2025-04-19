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Filipinler'de gemi alabora oldu

Filipinler'de gemi alabora oldu

04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gemideki 25 kişilik mürettebattan 14'ünün kurtulduğu, 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Gemideki 25 kişilik mürettebattan 14'ünün kurtulduğu, 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Filipinler hükümeti, Çin bayraklı "Hong Hai 16" adlı geminin alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), geminin Occidental Mindoro bölgesi açıklarında alabora olması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, kaybolan 7 kişi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, biri yerel saatle 08.15'te geminin konaklama alanında, diğeri de 11.36'da ana güvertedeki kabinde olmak üzere iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.



#Filipinler
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