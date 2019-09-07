Çin-İran stratejik işbirliği

ABD ve Batılı müttefikleri İran’a yönelik “azami baskı” stratejisini hayata geçirdiği ve Körfez bölgesine yığınak yaptığı bir süreçte, Çin’den tüm bölgesel ve küresel denklemi değiştirecek adım geldi. Petroleum Economist adlı sitenin haberine göre Çin ve Tahran ilk imzası 2016 yılında atılan geniş kapsamlı stratejik işbirliğini hayata geçirme kararı aldı. Karar, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Ağustos ayı sonunda Pekin’e ziyareti sırasında sunduğu kapsamlı yol haritasından hemen sonra alındı. 25 yıllık bir dönemi kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasına göre Çin, İran’a başta enerji sektörü olmak üzere, alt yapı projeleri de dahil 400 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu rakam projelere göre artış da gösterebilecek. İki ülke arasında stratejik işbirliğinin küresel enerji denklemini sil baştan değiştireceği değerlendiriliyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 26 Ağustos’ta Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin’de biraraya gelmişti.

ENERJİYE 280 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasında hayata geçirilecek anlaşmanın kilit noktası, Çin’in önümüzdeki 5 yıllık sürede İran’ın petrol, doğal gaz ve petrokimya sektörünün geliştirilmesi amacıyla yapacağı 280 milyar dolarlık yatırım. İlk 5 yılda yapılması planlanan söz konusu yatırım planı, iki tarafın anlaşması durumunda her beş yılda ekstra yatırım bedelleri eklenebilecek.

Stratejik anlaşmanın ikinci kritik noktası ise Pekin’in, İran’da ulaşım ve alt yapı geliştirmeleri için 120 milyar dolarlık bir bütçe ayırması. Enerjide olduğu gibi alt yapıda da ilk 5 yıl dönemde gerçekleşmesi hedeflenen yatırım, sonraki beş yıllık periyodlarda da tarafların anlaşması dahilinde geliştirilecek.

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İLK SÖZ HAKKI ÇİNLİ ŞİRKETLERDE

Anlaşmaya göre, İran’daki yatırımı planlanan, durmuş ya da tamamlanmamış petrol ve doğal gaz projelerinde ilk söz hakkı Çinli şirketlerde olacak. Çinli şirketler aynı zamanda söz konusu projelerin insan kaynağı, teknoloji ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarında da ilk katılım hakkına sahip olacak.

ÇİN ASKERİ KORUYACAK

Taraflar arasındaki anlaşmanın kritik noktalarından biri ise Çin yatırımlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin. Buna göre Çin yatırımlarının güvenliği, İran’a konuşlandırılacak sayısı 5 bine kadar çıkabilecek bir Çin güvenlik gücü tarafından sağlanacak. Bu güce ek olarak, Körfez hattı dahil olmak üzere, İran’dan Çin’e gidecek petrol, doğal gaz ve petrokimya tedarikinin güvenliğini sağlayacak ek insan kaynağı ve teçhizat da Pekin tarafından konuşlandırılabilecek.

TÜRKİYE AYAĞI DA VAR

İranlı kaynaklar, Türkiye’nin de stratejik işbirliği kapsamında önemli bir rolü olduğunu belirtti. Buna göre Çin’den başlayan 2300 km’lik Yeni İpek Yolu hattının Avrupa bağlantısını Türkiye sağlayacak. Önemli petrol, doğal gaz ve petrokimya tesislerine sahip Tebriz aynı zamanda stratejik Tebriz-Ankara doğal gaz boru hattının da çıkış noktası. Bu hat üzerinden Çin-Avrupa bağlantısı sağlanacak.