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Çin'den İsrail'e ateşkesin sürdürülmesi çağrısı

Çin'den İsrail'e ateşkesin sürdürülmesi çağrısı

11:5718/03/2025, Salı
AA
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Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin sürekli ve etkin şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan saldırılara ilişkin soruya yanıt verdi.

Çin'in İsrail ile Filistin arasında durumu yakından izlediğini belirten Sözcü Mao, "Umarız tüm taraflar ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin şekilde uygulanmasını samimi şekilde teşvik eder." dedi. Mao, gerilimi yükseltecek ve daha büyük bir insani felakete sebep olacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.ü



#ateşkes
#Çin
#Filistin
#gazze
#israil
#saldırılar

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