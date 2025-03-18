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Malta Başbakanı Abela: 'Bu barbarca saldırıları şiddetle kınıyorum'

Malta Başbakanı Abela: 'Bu barbarca saldırıları şiddetle kınıyorum'

11:2418/03/2025, Tuesday
G: 18/03/2025, Tuesday
AA
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Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını "barbarca" olarak niteleyerek, şiddetle kınadığını bildirdi.

Başbakan Abela, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Gazze'ye yönelik yoğun saldırılar sonucunda 300'den fazla çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti. Malta hükümeti adına bu barbarca saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı. Abela, Malta'nın Gazze, Ukrayna ve diğer bölgelerde barış için mücadele ettiğini kaydetti.

Ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.



#gazze
#israil
#Malta
#Malta Başbakanı Robert Abela

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