Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama: Gerekçe aşırılık

Çin sosyal medyasında Güney Kore merkezli popüler müzik türü olan K-Pop'a yönelik kısıtlama geldi. Sputnik'in haberine göre; sosyal medya platformu Weibo, 22 hayran sayfasını geçici olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak hayran sayfalarının aşırılığa kaçması gösterildi. K-Pop sanatçıları Çin’de milyonlarca hayran kitlesine sahip. Hayranların internette açtığı sosyal medya sayfalarının da milyonlarca takipçisi var. Bu sayfalar hızlı bir şekilde büyüyor.

'Yasa dışı para toplandı'

Pekin yönetiminin kapattığı sitelerden birinde ise yasadışı şekilde para toplandığı duyuruldu. Hayranı oldukları ünlü isme doğum gününde sürpriz yapmak için takipçilerden para yardımı isteyen sayfa kapandı. K-pop sayfalarına yapılan düzenleme son dönemde Çin hükümeti tarafından uygulanan reform hareketinin bir parçası.

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DÜNYA Çin'de efemine erkek sunucular televizyona çıkamayacak

Çin Siber Uzay İdaresi duyurmuştu

Çin Siber Uzay İdaresi, haziran ayında hayran sayfalarının internette neden olduğu kaosu temizleyeceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise televizyon yayıncılarından efemine tarza sahip erkek sunucuların ekranlara çıkarılmaması istendi. Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) desteklemeyen isimlerin de ekranlardan boykot edilmesi talep edildi.